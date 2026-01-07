캐나다 건물 허가 m/m (Canada Building Permits m/m)
|중간
|14.9%
|5.3%
|
5.9%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|8.5%
|
14.9%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
캐나다 건축 허가 m/m은 새로운 건설 프로젝트에 대해 캐나다 지방자치단체가 발행한 허가 건수의 변화를 나타냅니다. 이 지표는 이전과 비교하여 보고된 달의 변화로 계산됩니다.
지표 계산에는 주택 부문, 비주거 건물 건설 및 비주거 엔지니어링 건설(교량, 고가도로 등)이 포함됩니다.
통계 계산을 위한 데이터는 허가를 발급하는 캐나다 자치체를 대상으로 한 조사에서 수집됩니다. 현재 조사 대상 자치체의 수는 약 2,400개로, 캐나다의 모든 주와 지역을 대표합니다. 지표 데이터는 건설업종이 계절 변화에 민감하기 때문에 계절적으로 조정됩니다.
이는 캐나다 건설경기를 보여주는 대표적인 지표입니다. 건축허가에 대한 통계는 분기별 및 연도별로 국가의 건설원가 계산과 순고정자본 평가를 위한 원천 데이터를 제공합니다. 분석가들은 지표 증가세가 건설업과 관련 산업(건설 자재 생산, 모기지 신용 부문, 노동 시장 등)에 긍정적인 것으로 보고 있습니다.
지표 증가는 캐나다 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"캐나다 건물 허가 m/m (Canada Building Permits m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
