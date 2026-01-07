캐나다 도매 무역 m/m (Canada Wholesale Trade m/m)
|중간
|0.1%
|0.5%
|
0.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|-0.3%
|
0.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
캐나다 도매 무역 m/m은 캐나다에서 판매된 상품의 가치가 전월에 비해 지정된 달의 도매 수준에서 변동된 것을 반영합니다. 지표 산출에는 행정출처, 도매무역부문 대표자 월별 조사 등 다양한 출처의 자료가 활용됩니다.
계산에는 석유 종자와 곡물, 석유 및 석유 제품 도매에 대한 데이터는 포함되지 않습니다. 이 계산은 생산에 사용되는 내구재(농장 및 제조 장비, 트럭 등)를 포함 수출 상품은 계산에 포함되어 있습니다. 도매상은 제조업체와 리셀러를 포함한 많은 양의 상품을 판매하는 회사이며, 물리적으로, 창고에서, 그리고 전자 사이트에서 판매
도매 무역은 국내총생산의 약 5-6%를 제공합니다. 따라서, 도매 무역 지수는 국가 경제 건강의 중요한 척도입니다. 비즈니스 커뮤니티는 이 데이터를 사용하여 시장 효과를 분석합니다. 정부 기관들은 조세 정책을 개발할 때 그 지표를 고려합니다.
도매가격의 변화는 소매가격의 단기적인 변동으로 이어지기 때문에 도매가격은 국내 소비자물가상승률을 나타내는 중요한 선행지표입니다. 지표 증가는 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"캐나다 도매 무역 m/m (Canada Wholesale Trade m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
