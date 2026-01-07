캐나다 원자재 가격 지수(RMPI) y/y는 제조사가 특정 달에 구입한 원자재 가격의 변동을 전년도 같은 달에 비해 측정합니다. RMPI는 산업 제품 가격 지수와는 달리 캐나다 이외의 지역에서 생산된 구매 직책을 포함합니다. 이 계산은 운송비, 납부된 순세, 관세 등 구매자가 설립 게이트에 상품을 반입하는 데 드는 모든 요금을 포함합니다. 원자재 가격에는 에너지 비용이 포함됩니다.

RMPI는 관리 소스 데이터의 79%, 직접 조사에 의해 수집된 데이터의 18%, 대리 귀책의 3%를 기준으로 계산됩니다.

RMPI는 또 다른 중요한 지수인 IPPI와 함께 발행되며, 분석가들의 동일한 요구를 충족시킵니다. 이 지표는 캐나다에서 제조된 상품으로 투입되는 주요 제품군의 가격 변동을 반영합니다.

이 지표는 인플레이션 수준을 나타냅니다. 그것은 단기 생산 활동의 주요 지표입니다. 또한, 원자재 가격 지수는 캐나다 시장에서 소비자 물가를 보여주는 주요 지표입니다. 제조사의 비용이 증가하면 최종 제품의 가격 상승으로 이어질 것입니다.

지표 증가는 캐나다 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: