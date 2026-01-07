캐나다 용량 활용률은 산업계가 생산 능력을 사용하는 강도를 반영합니다. 이 지표는 실제 생산 출력과 잠재적 생산 출력의 백분율을 나타냅니다. 실제 생산량은 분기별 GDP를 기준으로 측정됩니다. 농업은 지표 계산에서 제외됩니다. 지표는 분기별로 게시됩니다.

데이터는 캐나다 통계조사 및 기타 출처에서 수집됩니다. 요율 가치와 역학은 캐나다 통계청, 캐나다 은행, 무역 협회 등과 같은 다양한 부서와 기관에서 사용됩니다. 일반적으로 용량 활용률은 산업 생산과 연계하여 분석됩니다. 기업들이 장비, 기술, 노동력을 얼마나 효율적으로 사용하는지, 그리고 국내에서의 생산 활동을 지적하는 것을 보여줍니다. 용량 활용률이 82%를 초과하는 것은 가까운 장래에 가격 상승이나 공급 부족을 예측할 수 있는 생산량 증가를 의미합니다.

용량 활용률 증가세가 국가경제 발전에 긍정적인 요인으로 풀이됩니다. 또한, 이는 국내총생산 가치에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 높은 수치는 캐나다 달러 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.

