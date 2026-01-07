캐나다 국내총생산(GDP) m/m은 캐나다의 모든 경제 부문에서 생산되는 모든 상품과 서비스의 총 가치의 변화를 반영합니다. 캐나다의 GDP는 구매자의 가격을 사용하여 계산되며 모든 캐나다 거주 제조업자가 창출한 총 부가가치의 합을 나타냅니다. GDP 계산에는 상품에 대한 세금이 포함되어 있습니다. 생산원가에 포함되지 않은 기업에 대한 보조금은 계산에서 제외됩니다.

GDP는 상품가치의 통화 추정치에 기초하므로 인플레이션을 조정해야 합니다. 조정 적용 여부에 따라 GDP는 실질적이고 명목적일 수 있습니다. 명목 GDP는 인플레이션과 디플레이션을 무시하기 때문에 명목가치를 기준으로 지표 변화를 측정하기 어렵습니다. 실질 GDP는 인플레이션의 영향을 설명하고 장기간에 걸친 경제활동의 원활한 비교를 가능하게 한다(예: 전년도 또는 분기에 대한 GDP 변화를 백분율로 나타냄). 이를 위해 GDP 디플레이터는 계산식에 포함됩니다.

GDP 계산에는 192개 산업(충분한 데이터 사양을 보장하기 위해)의 데이터가 포함됩니다.

GDP는 보통 국가 경제 상태와 생활 수준을 나타내는 지표로 사용됩니다. 성장세가 경기강화로 해석되면서 하락세가 약세를 보이게 됩니다. 따라서 GDP 성장은 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

