캐나다 증권에 대한 외국인 투자(Foreign Investment in Canadian Securities)는 캐나다에서 발행되고 외국인이 매입한 주식, 채권 및 기타 자산의 총계를 측정합니다.

국제 거래의 통계는 국제 보안 구매의 모든 참여자 사이의 업무를 포함합니다. 거래자는 기업, 정부, 비영리 조직 및 개인일 수 있습니다.

통계 계산을 위한 데이터는 설문지에서 수집됩니다. 정보는 거래 증권 중개인이거나 중개인으로 활동하는 중개인에게서 수집됩니다. 경우에 따라 발행자(예: 대형 자산 발행자 - 은행)는 중개인을 거치지 않고 자신의 계좌로 거래를 이러한 발행자는 직접 조사됩니다.

캐나다 증권에 대한 외국인 투자가 자본 유입으로 보입니다. 또한, 이 지표는 캐나다 기업과 정부의 대외 경제 활동을 특징짓는다. 외국인이 유가증권을 결제하려면 CAD를 사야 하기 때문에 캐나다 달러화 시세에 독서 증가세가 긍정적인 것으로 보입니다.

