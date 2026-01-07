캐나다 외국 증권 매입 (Canada Foreign Securities Purchases)
|중간
|$46.622 B
|
$31.316 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
$46.622 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
캐나다 증권에 대한 외국인 투자(Foreign Investment in Canadian Securities)는 캐나다에서 발행되고 외국인이 매입한 주식, 채권 및 기타 자산의 총계를 측정합니다.
국제 거래의 통계는 국제 보안 구매의 모든 참여자 사이의 업무를 포함합니다. 거래자는 기업, 정부, 비영리 조직 및 개인일 수 있습니다.
통계 계산을 위한 데이터는 설문지에서 수집됩니다. 정보는 거래 증권 중개인이거나 중개인으로 활동하는 중개인에게서 수집됩니다. 경우에 따라 발행자(예: 대형 자산 발행자 - 은행)는 중개인을 거치지 않고 자신의 계좌로 거래를 이러한 발행자는 직접 조사됩니다.
캐나다 증권에 대한 외국인 투자가 자본 유입으로 보입니다. 또한, 이 지표는 캐나다 기업과 정부의 대외 경제 활동을 특징짓는다. 외국인이 유가증권을 결제하려면 CAD를 사야 하기 때문에 캐나다 달러화 시세에 독서 증가세가 긍정적인 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
"캐나다 외국 증권 매입 (Canada Foreign Securities Purchases)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용