캐나다 외국 증권 매입 (Canada Foreign Securities Purchases)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 통계청 (Statistics Canada)
분야:
시장
중간 $​46.622 B
$​31.316 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​46.622 B
다음 발표 실제 예측
이전
캐나다 증권에 대한 외국인 투자(Foreign Investment in Canadian Securities)는 캐나다에서 발행되고 외국인이 매입한 주식, 채권 및 기타 자산의 총계를 측정합니다.

국제 거래의 통계는 국제 보안 구매의 모든 참여자 사이의 업무를 포함합니다. 거래자는 기업, 정부, 비영리 조직 및 개인일 수 있습니다.

통계 계산을 위한 데이터는 설문지에서 수집됩니다. 정보는 거래 증권 중개인이거나 중개인으로 활동하는 중개인에게서 수집됩니다. 경우에 따라 발행자(예: 대형 자산 발행자 - 은행)는 중개인을 거치지 않고 자신의 계좌로 거래를 이러한 발행자는 직접 조사됩니다.

캐나다 증권에 대한 외국인 투자가 자본 유입으로 보입니다. 또한, 이 지표는 캐나다 기업과 정부의 대외 경제 활동을 특징짓는다. 외국인이 유가증권을 결제하려면 CAD를 사야 하기 때문에 캐나다 달러화 시세에 독서 증가세가 긍정적인 것으로 보입니다.

마지막 값:

실제 자료

"캐나다 외국 증권 매입 (Canada Foreign Securities Purchases)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​46.622 B
$​31.316 B
9월 2025
$​31.315 B
$​23.606 B
8월 2025
$​25.916 B
$​26.660 B
7월 2025
$​26.694 B
$​1.011 B
6월 2025
$​0.709 B
$​-6.291 B
5월 2025
$​-2.788 B
$​-9.458 B
4월 2025
$​-9.358 B
$​-4.206 B
3월 2025
$​-4.229 B
$​-10.446 B
2월 2025
$​-6.457 B
$​7.909 B
1월 2025
$​7.908 B
$​13.941 B
12월 2024
$​14.370 B
$​13.841 B
11월 2024
$​16.402 B
$​21.554 B
10월 2024
$​21.549 B
$​29.653 B
9월 2024
$​29.301 B
$​10.333 B
8월 2024
$​9.969 B
$​10.972 B
7월 2024
$​10.979 B
$​5.195 B
6월 2024
$​5.172 B
$​21.069 B
5월 2024
$​20.893 B
$​41.052 B
4월 2024
$​41.159 B
$​14.376 B
3월 2024
$​14.372 B
$​-4.276 B
2월 2024
$​-8.776 B
$​8.875 B
1월 2024
$​8.877 B
$​10.799 B
12월 2023
$​10.436 B
$​11.310 B
11월 2023
$​11.429 B
$​-15.876 B
10월 2023
$​-15.753 B
$​-15.063 B
9월 2023
$​-15.090 B
$​-8.770 B
8월 2023
$​-8.474 B
$​13.925 B
7월 2023
$​11.621 B
$​12.612 B
6월 2023
$​12.562 B
$​10.208 B
5월 2023
$​11.159 B
$​12.778 B
4월 2023
$​13.521 B
$​-19.717 B
3월 2023
$​-19.073 B
$​6.471 B
2월 2023
$​4.624 B
$​4.203 B
1월 2023
$​4.214 B
$​21.224 B
12월 2022
$​21.220 B
$​12.397 B
11월 2022
$​12.763 B
$​9.087 B
10월 2022
$​8.456 B
$​-22.498 B
9월 2022
$​-22.267 B
$​26.224 B
8월 2022
$​22.014 B
$​14.728 B
7월 2022
$​14.827 B
$​-17.637 B
6월 2022
$​-17.539 B
$​2.829 B
5월 2022
$​2.348 B
$​22.166 B
4월 2022
$​22.227 B
$​46.472 B
3월 2022
$​46.938 B
$​7.493 B
2월 2022
$​7.436 B
$​13.543 B
1월 2022
$​13.492 B
$​37.539 B
12월 2021
$​37.555 B
$​30.135 B
11월 2021
$​30.147 B
$​22.299 B
10월 2021
$​23.920 B
$​19.780 B
9월 2021
$​20.022 B
$​22.739 B
