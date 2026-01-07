캐나다 제조판매 m/m는 캐나다 산업부문 기업들이 해당 달에 판매한 상품의 달러 가치가 이전과 비교하여 달라진 것을 보여줍니다.

캐나다 통계청은 제조 기업을 대상으로 한 월별 조사 결과를 바탕으로 지표를 산출합니다. 2017년 3월부터 월간 제조업자조사는 공산품의 가격하락 판매량에 대한 업계 수준의 추정치를 발표합니다. 또한, 이 조사는 재고, 수령된 주문 및 보류 중인 생산 주문에 대한 데이터를 반영합니다. 조사 표본은 식품 생산, 담배 및 음료 생산, 섬유 및 가죽 생산, 화학, 자동차 산업, 광물 처리, 전기 제품 등을 포함한 캐나다의 모든 산업 분야를 포함합니다.

조사 데이터의 복잡한 분석은 캐나다의 산업 부문 상태를 반영합니다. 판매 지표는 국가 GDP의 계산에 사용되며, 또한 복합 경제 지표의 구성요소로도 사용됩니다. 판매 증가는 생산 활동의 증가를 나타냅니다.

지표 증가는 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: