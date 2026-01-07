캐나다인에 의한 외국인 증권 매입은 캐나다 밖에서 발행되고 캐나다 거주자들이 해당 달에 매입한 주식, 채권, 머니마켓 증권의 총 가치를 반영합니다.

국제 거래의 통계는 국제 보안 구매의 모든 참여자 사이의 업무를 포함합니다. 거래자는 기업, 정부, 비영리 조직 및 개인일 수 있습니다.

통계 계산을 위한 데이터는 설문지에서 수집됩니다. 정보는 거래 증권 중개인이거나 중개인으로 활동하는 중개인에게서 수집됩니다. 중개인을 거치지 않고 거래자(예: 연기금 등 대형 기관투자자)가 자신의 계좌를 위해 관여하는 경우도 있습니다. 그러한 거래처들은 직접 조사됩니다. 현재 월 단위로 조사되는 대형 거래소는 약 25개입니다. 또한 소규모로 자체 계정과 거래하는 15개 거래업체를 분기별로 직접 조사합니다(데이터는 추계). 또한 55개의 투자 중개인을 조사합니다.

한편, 캐나다인들의 외국 증권 매입은 캐나다 거주자들의 국제 투자 교환 참여를 증가시키고, 국제 경제 관계의 발전을 나타냅니다. 반면에, 이것은 실제로 자본 유출을 의미합니다. 캐나다 거주자들은 외국 유가증권을 사기 위해 외화를 구입할 필요가 있습니다. 따라서, 캐나다인들의 외국 증권 매입의 증가는 캐나다 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: