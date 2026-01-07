캘린더섹션

캐나다 국내총생산(GDP) y/y (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 통계청 (Statistics Canada)
분야:
GDP
중간 0.4% 0.6%
1.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.4%
0.4%
다음 발표 실제 예측
이전
GDP y/y는 전년도 같은 분기와 비교하여 당분기에 캐나다에서 생산된 모든 상품과 서비스의 총 가치의 변화를 반영합니다. 이 계산은 민간 소비, 정부 지출, 모든 기업의 지출 및 국가의 순 수출을 고려합니다. GDP 성장은 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"캐나다 국내총생산(GDP) y/y (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.4%
0.6%
1.1%
9월 2025
1.0%
0.6%
1.1%
8월 2025
0.7%
0.7%
1.0%
7월 2025
0.9%
0.9%
0.9%
6월 2025
0.9%
1.2%
1.1%
5월 2025
1.2%
1.4%
1.4%
4월 2025
1.3%
1.6%
1.8%
3월 2025
1.7%
1.2%
1.6%
2월 2025
1.6%
2.3%
2.3%
1월 2025
2.2%
2.1%
2.1%
12월 2024
2.2%
1.2%
1.8%
11월 2024
1.5%
1.8%
1.9%
10월 2024
1.9%
1.5%
1.8%
9월 2024
1.6%
1.3%
1.5%
8월 2024
1.3%
1.3%
1.4%
7월 2024
1.5%
0.9%
1.3%
6월 2024
1.2%
0.9%
1.1%
5월 2024
1.1%
0.8%
1.1%
4월 2024
1.1%
0.6%
0.6%
3월 2024
0.6%
0.9%
0.8%
2월 2024
0.8%
1.0%
0.8%
1월 2024
0.9%
1.0%
1.0%
12월 2023
1.1%
1.3%
0.8%
11월 2023
1.1%
0.8%
0.9%
10월 2023
0.9%
0.7%
0.7%
9월 2023
0.6%
1.7%
0.7%
8월 2023
0.9%
1.7%
1.1%
7월 2023
1.1%
1.9%
1.2%
6월 2023
1.1%
1.8%
1.6%
5월 2023
1.9%
1.7%
1.8%
4월 2023
1.7%
2.1%
1.8%
3월 2023
1.7%
2.8%
2.5%
2월 2023
2.5%
2.7%
3.2%
1월 2023
3.0%
2.6%
2.2%
12월 2022
2.3%
3.0%
2.5%
11월 2022
2.8%
3.5%
3.2%
10월 2022
3.1%
4.0%
3.9%
9월 2022
3.9%
4.2%
4.1%
8월 2022
4.0%
4.5%
4.4%
7월 2022
4.3%
5.2%
4.6%
6월 2022
4.7%
5.4%
5.5%
5월 2022
5.6%
4.3%
5.1%
4월 2022
5.0%
4.0%
3.5%
3월 2022
3.5%
4.0%
4.0%
2월 2022
4.5%
3.7%
3.6%
1월 2022
3.5%
3.9%
3.7%
12월 2021
3.9%
3.8%
3.9%
11월 2021
3.8%
3.6%
3.9%
10월 2021
3.8%
3.8%
3.6%
9월 2021
3.4%
4.4%
4.3%
123
