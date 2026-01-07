캘린더섹션

경제 달력

국가

캐나다 예산 균형 (Canada Budget Balance)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 재무부 (Department of Finance Canada)
분야:
정부
낮음 $​-2.278 B $​-0.659 B
$​-5.023 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​-3.761 B
$​-2.278 B
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

예산 균형은 보고된 기간 동안 정부의 수입과 지출의 차이를 반영합니다. 예산 잔액이 플러스이면 잉여금을 나타내며 캐나다 달러에는 플러스 값이라고 볼 수 있고, 마이너스 값은 CAD 시세에 불리하다고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"캐나다 예산 균형 (Canada Budget Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​-2.278 B
$​-0.659 B
$​-5.023 B
9월 2025
$​-5.023 B
$​-3.353 B
$​-3.280 B
8월 2025
$​-3.280 B
$​-6.636 B
$​-1.510 B
7월 2025
$​-1.510 B
$​0.333 B
$​3.629 B
6월 2025
$​3.629 B
$​-0.230 B
5월 2025
$​-0.230 B
$​-10.305 B
$​-23.880 B
3월 2025
$​-23.880 B
$​-6.278 B
$​7.574 B
2월 2025
$​7.574 B
$​5.718 B
$​-5.134 B
1월 2025
$​-5.134 B
$​-3.544 B
$​1.002 B
12월 2024
$​1.002 B
$​-6.322 B
$​-8.213 B
11월 2024
$​-8.213 B
$​1.288 B
$​-1.493 B
10월 2024
$​-1.493 B
$​-8.026 B
$​-3.169 B
9월 2024
$​-3.169 B
$​1.083 B
$​-2.546 B
8월 2024
$​-2.546 B
$​-2.262 B
$​-4.412 B
7월 2024
$​-4.412 B
$​-3.838 B
$​0.939 B
6월 2024
$​0.939 B
$​-4.965 B
$​1.101 B
5월 2024
$​1.101 B
$​-6.940 B
$​-33.594 B
3월 2024
$​-33.594 B
$​20.431 B
$​8.339 B
2월 2024
$​8.339 B
$​-2.059 B
1월 2024
$​-2.059 B
$​-7.358 B
$​-4.472 B
12월 2023
$​-4.472 B
$​-7.312 B
$​-4.013 B
11월 2023
$​-4.013 B
$​-0.584 B
$​-6.959 B
10월 2023
$​-6.959 B
$​-5.827 B
$​-3.883 B
9월 2023
$​-3.883 B
$​-6.291 B
$​-3.053 B
8월 2023
$​-3.053 B
$​-6.249 B
$​-4.860 B
7월 2023
$​-4.860 B
$​-5.006 B
$​2.105 B
6월 2023
$​2.105 B
$​-5.300 B
$​3.346 B
5월 2023
$​3.346 B
$​-20.209 B
$​-44.405 B
3월 2023
$​-44.405 B
$​-0.167 B
$​9.533 B
2월 2023
$​9.533 B
$​-1.214 B
$​-0.906 B
1월 2023
$​-0.906 B
$​-0.878 B
$​-1.983 B
12월 2022
$​-1.983 B
$​-0.163 B
$​-3.379 B
11월 2022
$​-3.379 B
$​0.636 B
$​-1.896 B
10월 2022
$​-1.896 B
$​1.329 B
$​-2.157 B
9월 2022
$​-2.157 B
$​1.990 B
$​-2.454 B
8월 2022
$​-2.454 B
$​2.592 B
$​-3.867 B
7월 2022
$​-3.867 B
$​3.258 B
$​4.877 B
6월 2022
$​4.877 B
$​2.331 B
$​2.661 B
5월 2022
$​2.661 B
$​-3.259 B
$​-25.748 B
3월 2022
$​-25.748 B
$​9.992 B
$​5.470 B
2월 2022
$​5.470 B
$​7.822 B
$​-5.176 B
1월 2022
$​-5.176 B
$​7.942 B
$​3.583 B
12월 2021
$​3.583 B
$​4.301 B
$​-1.443 B
11월 2021
$​-1.443 B
$​0.940 B
$​-3.684 B
10월 2021
$​-3.684 B
$​-3.778 B
$​-11.414 B
9월 2021
$​-11.414 B
$​-6.888 B
$​-9.827 B
8월 2021
$​-9.827 B
$​-11.691 B
$​-11.980 B
7월 2021
$​-11.980 B
$​-15.154 B
$​-12.709 B
6월 2021
$​-12.709 B
$​-34.088 B
$​-13.980 B
5월 2021
$​-13.980 B
$​-51.812 B
$​-31.443 B
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드