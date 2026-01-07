캐나다 예산 균형 (Canada Budget Balance)
캐나다
CAD, 캐나다 달러
정부
|$-2.278 B
|$-0.659 B
$-5.023 B
|실제
|예측
이전
|$-3.761 B
$-2.278 B
|실제
|예측
이전
예산 균형은 보고된 기간 동안 정부의 수입과 지출의 차이를 반영합니다. 예산 잔액이 플러스이면 잉여금을 나타내며 캐나다 달러에는 플러스 값이라고 볼 수 있고, 마이너스 값은 CAD 시세에 불리하다고 볼 수 있습니다.
실제 자료
예측
"캐나다 예산 균형 (Canada Budget Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$-2.278 B
$-0.659 B
$-5.023 B
9월 2025
$-5.023 B
$-3.353 B
$-3.280 B
8월 2025
$-3.280 B
$-6.636 B
$-1.510 B
7월 2025
$-1.510 B
$0.333 B
$3.629 B
6월 2025
$3.629 B
$-0.230 B
5월 2025
$-0.230 B
$-10.305 B
$-23.880 B
3월 2025
$-23.880 B
$-6.278 B
$7.574 B
2월 2025
$7.574 B
$5.718 B
$-5.134 B
1월 2025
$-5.134 B
$-3.544 B
$1.002 B
12월 2024
$1.002 B
$-6.322 B
$-8.213 B
11월 2024
$-8.213 B
$1.288 B
$-1.493 B
10월 2024
$-1.493 B
$-8.026 B
$-3.169 B
9월 2024
$-3.169 B
$1.083 B
$-2.546 B
8월 2024
$-2.546 B
$-2.262 B
$-4.412 B
7월 2024
$-4.412 B
$-3.838 B
$0.939 B
6월 2024
$0.939 B
$-4.965 B
$1.101 B
5월 2024
$1.101 B
$-6.940 B
$-33.594 B
3월 2024
$-33.594 B
$20.431 B
$8.339 B
2월 2024
$8.339 B
$-2.059 B
1월 2024
$-2.059 B
$-7.358 B
$-4.472 B
12월 2023
$-4.472 B
$-7.312 B
$-4.013 B
11월 2023
$-4.013 B
$-0.584 B
$-6.959 B
10월 2023
$-6.959 B
$-5.827 B
$-3.883 B
9월 2023
$-3.883 B
$-6.291 B
$-3.053 B
8월 2023
$-3.053 B
$-6.249 B
$-4.860 B
7월 2023
$-4.860 B
$-5.006 B
$2.105 B
6월 2023
$2.105 B
$-5.300 B
$3.346 B
5월 2023
$3.346 B
$-20.209 B
$-44.405 B
3월 2023
$-44.405 B
$-0.167 B
$9.533 B
2월 2023
$9.533 B
$-1.214 B
$-0.906 B
1월 2023
$-0.906 B
$-0.878 B
$-1.983 B
12월 2022
$-1.983 B
$-0.163 B
$-3.379 B
11월 2022
$-3.379 B
$0.636 B
$-1.896 B
10월 2022
$-1.896 B
$1.329 B
$-2.157 B
9월 2022
$-2.157 B
$1.990 B
$-2.454 B
8월 2022
$-2.454 B
$2.592 B
$-3.867 B
7월 2022
$-3.867 B
$3.258 B
$4.877 B
6월 2022
$4.877 B
$2.331 B
$2.661 B
5월 2022
$2.661 B
$-3.259 B
$-25.748 B
3월 2022
$-25.748 B
$9.992 B
$5.470 B
2월 2022
$5.470 B
$7.822 B
$-5.176 B
1월 2022
$-5.176 B
$7.942 B
$3.583 B
12월 2021
$3.583 B
$4.301 B
$-1.443 B
11월 2021
$-1.443 B
$0.940 B
$-3.684 B
10월 2021
$-3.684 B
$-3.778 B
$-11.414 B
9월 2021
$-11.414 B
$-6.888 B
$-9.827 B
8월 2021
$-9.827 B
$-11.691 B
$-11.980 B
7월 2021
$-11.980 B
$-15.154 B
$-12.709 B
6월 2021
$-12.709 B
$-34.088 B
$-13.980 B
5월 2021
$-13.980 B
$-51.812 B
$-31.443 B
