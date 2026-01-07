캐나다 은행은 1년에 8번 금리에 대한 결정을 발표합니다. 이것은 캐나다 달러 시세에 영향을 미치는 주요 사건 중 하나입니다. The interest rate decision is adopted by the BoC Governing Council. 이사회는 금융정책심의위원회와 은행의 4개 경제부서에서 제공하는 정보를 이용하여 결정을 내린다(그들은 캐나다의 경제상황, 국제경제, 금융안정, 금융시장 분석을 담당한다). 또한 의회는 캐나다 통계청의 데이터 시리즈를 사용합니다.

의사결정 과정은 5단계로 구성됩니다.

직원 예상 프리젠테이션 —기준 사례 또는 가장 가능성이 높은 시나리오, 다수의 주요 위험 및 대안 시나리오(이자율 결정 2주 전)

주요 브리핑은 직원 예상 발표 후 일주일 후에 열립니다. 설명회에는 통화 및 경제 발전, 기업 전망, 현재의 인플레이션 과정 문제 등이 포함되어 있습니다. 모든 BoC 위원회와 부서의 구성원들은 주요 브리핑에 참여합니다.

최종 정책 권장 사항(주요 브리핑 이틀 후) 권고안은 캐나다 경제 분석부 또는 국제 경제 분석부의 선임 위원이 제시합니다.

심의·토론 단계는 최종 정책 권고안의 제시와 같은 날에 시작됩니다. BoC의 이사회 멤버들만이 토론에 참여합니다. 이 단계는 이틀 동안 계속됩니다.

발행 및 통신(캐나다 은행 금리에 관한 보도 자료 발행).

물가 상승 조건에 따라 BoC는 금리를 올리거나(인플레이션이 너무 높으면), 인하하거나(인플레이션이 목표 수준을 유지하는 경우) 변경하지 않을 수 있습니다. 금리는 캐나다 은행이 시행하는 인플레이션을 규제하는 주요 수단입니다.

이자율 변동은 캐나다 달러의 단기 변동성으로 이어집니다. 금리 인상은 국가 통화에 긍정적인 것으로 보입니다.

마지막 값: