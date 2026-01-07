캐나다 주택담보대출 및 주택공사(CMHC) 주택개시 시작은 신고된 달 동안 시작된 신규 주택사업의 수를 보여줍니다. 이 지표는 주택시장 및 은행(모기지론), 건설업 등 관련 분야에서의 활동을 특징짓습니다.

이 지표는 캐나다 주택담보대출공사에 의해 계산됩니다. 데이터베이스에는 14,000채 이상의 주택이 포함되어 있습니다.

건축은 기상조건, 지역의 지리적 위치, 연중 시간에 따라 크게 좌우되기 때문에 주택개시자료는 절대적인 용어로 해석되는 경우가 드뭅니다. 그렇기 때문에 분석가들은 보통 몇 달 동안 지표 변화를 측정하는 것입니다. 경제학자들은 이 지표를 해석할 때 다음 기준점에 특히 주의를 기울입니다:

신규 주택에 대한 수요 증가가 인구 복지의 성장을 가리키고 있습니다.

신규 주택 건설의 증가는 건설업의 고용 증가로 이어집니다.

신규 주택에 대한 수요 증가는 새로운 가구, 가전제품 등과 같은 신규 주택 구매자에게 필요한 다른 상품에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 이는 소비자 활동을 촉진하고 물가 지수에 영향을 미칠 수 있습니다.

지표 성장이 부동산 시장의 상승을 이끌 수 있습니다.

위의 사항을 고려하면, 주택 출발 지수가 높을수록 캐나다 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: