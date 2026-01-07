조정 소비자물가지수 y/y는 소비자 관점에서 재화 및 서비스 가격 변동률을 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 이 지수는 가계 지출에서 가장 큰 비중을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. 월별 가격 변동률이 가장 낮은 CPI 구성 요소는 계산에서 제외됩니다. 조정 CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 척도로 작용합니다. 조정 CPI 증가율은 캐나다 달러 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"캐나다 조정 중간 CPI y/y (Canada Trimmed CPI y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.