중간 소비자물가지수 y/y는 55개의 CPI 구성요소에 대한 가격 변동 분포의 50번째 백분위수(CPI 바스켓 가중치 단위)에 해당하는 가격 변동을 반영합니다. 전년도 같은 달과 비교했을 때의 변화가 계산됩니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. 중간 공통 CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 척도가 됩니다. 중간 CPI 성장은 캐나다 달러 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

"캐나다 중간 CPI y/y (Canada Median CPI y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.