캐나다 핵심 소매 판매 m/m은 이전과 비교하여 보고된 달의 소매 판매량(통화 기준) 변화를 반영합니다. 지수 계산에는 변동성이 큰 자동차 및 예비 판매는 포함되지 않습니다.

이 지표는 종류와 크기가 서로 다른 소매점을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 산출됩니다. 대형마트와 소규모 점포가 포함된 계산이며, 별도로 전자 상거래를 소매로 판매하는 계산입니다. 이 계산에는 자동판매기 사업자, 연료 판매업자 및 기타 직판점은 포함되지 않습니다. 계산된 지수는 계절적으로 조정되며, 소매 판매 측면에서 일부 달은 피크 기간으로 간주됩니다.

소매 판매 데이터는 캐나다의 소비자 행동을 월별로 보여주는 주요 지표입니다. 그것은 또한 GDP의 중요한 구성요소입니다. 캐나다 은행은 금리 결정을 채택할 때 이 지표를 고려합니다. 기업들은 소매판매지수를 활용해 운영효율을 추적하고 투자전략을 마련합니다.

소매 판매 보고서의 발행은 캐나다 달러 시세에 영향을 미칠 수 있습니다. 소매판매 증가세가 둔화된 것은 소비자들이 소비수준을 줄였다는 것을 의미합니다. 이는 경제활동의 감소로 이어질 수 있으며 캐나다 달러에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: