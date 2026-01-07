캐나다 산업 제품 가격 지수 y/y는 제조업체가 지정한 달에 판매한 주요 국내 생산 상품의 가격이 전년도 같은 기간과 비교하여 변동된 것을 소매가격보다는 생산자물가를 기준으로 계산한 것입니다. 모든 간접세(예: 판매세)와 제조업체에서 발송한 운송 서비스의 가격은 계산에서 제외됩니다.

공산품 가격 데이터는 약 1,100개 기업의 전자 리포트(90%)가 주로 수집됩니다. 샘플은 크기 및 제품별 제조업체 분류에 따라 컴파일됩니다. 이 샘플은 보통 5년마다 한 번씩 검토되며, 주로 빠른 개발의 대상이 되는 상품 그룹과 관련이 있습니다. 약 10%의 데이터는 주 정부 기관, 기타 경제 지표 등의 통계와 같은 다른 출처에서 추출됩니다.

그 지표는 경제 건전성을 나타내는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 그것은 내수와 수출을 목적으로 하는 캐나다에서 생산되는 공산품의 가격 변화를 측정합니다. 따라서 캐나다의 제조 부문에 대한 완전한 설명을 제공합니다. 동일한 지수가 실질 GDP 계산에 사용됩니다.

지표 증가는 CAD 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

