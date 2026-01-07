캐나다 예산 수지, 회계 연도 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)
|낮음
|$-18.369 B
|$-14.599 B
|
$-16.091 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|$-14.665 B
|
$-18.369 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
예산수지, 회계연도는 현 회계연도의 정부 수입과 지출의 차이를 반영합니다. 캐나다에서 회계연도는 3월 31일부터 4월 1일까지입니다. 예산 잔액이 플러스이면 잉여금을 나타내며 캐나다 달러에는 플러스 값이라고 볼 수 있고, 마이너스 값은 CAD 시세에 불리하다고 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"캐나다 예산 수지, 회계 연도 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
