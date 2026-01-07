캘린더섹션

캐나다 예산 수지, 회계 연도 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 재무부 (Department of Finance Canada)
분야:
정부
낮음 $​-18.369 B $​-14.599 B
$​-16.091 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
$​-14.665 B
$​-18.369 B
다음 발표 실제 예측
이전
예산수지, 회계연도는 현 회계연도의 정부 수입과 지출의 차이를 반영합니다. 캐나다에서 회계연도는 3월 31일부터 4월 1일까지입니다. 예산 잔액이 플러스이면 잉여금을 나타내며 캐나다 달러에는 플러스 값이라고 볼 수 있고, 마이너스 값은 CAD 시세에 불리하다고 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"캐나다 예산 수지, 회계 연도 (Canada Budget Balance, Fiscal Year)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
$​-18.369 B
$​-14.599 B
$​-16.091 B
9월 2025
$​-16.091 B
$​-6.901 B
$​-11.070 B
8월 2025
$​-11.070 B
$​-14.456 B
$​-7.790 B
7월 2025
$​-7.790 B
$​-10.718 B
$​-3.338 B
6월 2025
$​-3.338 B
$​-6.500 B
5월 2025
$​-6.500 B
$​-13.057 B
$​-43.154 B
3월 2025
$​-43.154 B
$​-9.594 B
$​-19.274 B
2월 2025
$​-19.274 B
$​-9.147 B
$​-26.849 B
1월 2025
$​-26.849 B
$​-12.346 B
$​-21.715 B
12월 2024
$​-21.715 B
$​-16.661 B
$​-22.717 B
11월 2024
$​-22.717 B
$​-18.163 B
$​-14.504 B
10월 2024
$​-14.504 B
$​-6.283 B
$​-13.010 B
9월 2024
$​-13.010 B
$​3.599 B
$​-9.841 B
8월 2024
$​-9.841 B
$​5.596 B
$​-7.294 B
7월 2024
$​-7.294 B
$​-2.596 B
$​-2.882 B
6월 2024
$​-2.882 B
$​-13.271 B
$​-3.893 B
5월 2024
$​-3.893 B
$​-18.685 B
$​-50.928 B
3월 2024
$​-50.928 B
$​-10.820 B
$​-17.334 B
2월 2024
$​-17.334 B
$​-25.673 B
1월 2024
$​-25.673 B
$​-10.786 B
$​-23.613 B
12월 2023
$​-23.613 B
$​-9.131 B
$​-19.141 B
11월 2023
$​-19.141 B
$​-4.955 B
$​-15.131 B
10월 2023
$​-15.131 B
$​-6.228 B
$​-8.170 B
9월 2023
$​-8.170 B
$​-2.761 B
$​-4.287 B
8월 2023
$​-4.287 B
$​1.194 B
$​-1.236 B
7월 2023
$​-1.236 B
$​2.571 B
$​3.624 B
6월 2023
$​3.624 B
$​-19.895 B
$​1.519 B
5월 2023
$​1.519 B
$​-19.170 B
$​-41.314 B
3월 2023
$​-41.314 B
$​-1.675 B
$​3.091 B
2월 2023
$​3.091 B
$​-5.988 B
$​-6.442 B
1월 2023
$​-6.442 B
$​-4.544 B
$​-5.536 B
12월 2022
$​-5.536 B
$​-1.863 B
$​-3.554 B
11월 2022
$​-3.554 B
$​0.774 B
$​-0.174 B
10월 2022
$​-0.174 B
$​2.799 B
$​1.722 B
9월 2022
$​1.722 B
$​5.104 B
$​3.878 B
8월 2022
$​3.878 B
$​8.265 B
$​6.332 B
7월 2022
$​6.332 B
$​7.761 B
$​10.200 B
6월 2022
$​10.200 B
$​-45.116 B
$​5.323 B
5월 2022
$​5.323 B
$​-83.817 B
$​-95.566 B
3월 2022
$​-95.566 B
$​-73.046 B
$​-69.819 B
2월 2022
$​-69.819 B
$​-73.297 B
$​-75.289 B
1월 2022
$​-75.289 B
$​-72.408 B
$​-70.113 B
12월 2021
$​-70.113 B
$​-73.553 B
$​-73.695 B
11월 2021
$​-73.695 B
$​-70.955 B
$​-72.252 B
10월 2021
$​-72.252 B
$​-63.312 B
$​-68.568 B
9월 2021
$​-68.568 B
$​-53.063 B
$​-57.154 B
8월 2021
$​-57.154 B
$​73.282 B
$​-48.452 B
7월 2021
$​-48.452 B
$​10.378 B
$​-36.471 B
6월 2021
$​-36.471 B
$​22.118 B
$​-23.762 B
5월 2021
$​-23.762 B
$​-355.701 B
$​-313.999 B
