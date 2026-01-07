캐나다 신규주택가격지수(NHPI) m/m는 신고된 달의 신규주택 매매가격 변동을 전월 대비로 측정합니다. 각 주택에 관한 세부 사양은 연속 두 기간 사이에 동일해야 한다(즉, 두 연속 데이터 시리즈 간에 변경된 주택 단위 계산 제외).

이 지수는 건설사를 대상으로 한 월간 조사 결과를 바탕으로 산출됩니다. 조사 대상에는 단독 주택과 타운하우스가 포함됩니다. 이 조사는 토지와 구조 요소뿐만 아니라 전체 주택에 대한 가격을 수집됩니다. 주택가격에는 해당 시 재료에 대한 지방 부가가치세가 포함됩니다. 단, 연방재화서비스세와 통합판매세는 제외됩니다.

이 판독치는 소비자 물가 지수 일부 요소의 계산에 사용됩니다. 캐나다의 거시경제회계시스템은 NHPI를 국민주택주식의 가치의 조정을 위해 사용됩니다.

이 지수는 전매시장과의 비교를 위해 부동산 업계에 특히 관심이 많습니다. 제시된 정보는 지리적 기반(캐나다의 모든 지방을 대표하는 27개 대도시 지역에 의해)에 엄격하게 구성되며 수요와 공급 변화에 민감하다. 이 지수는 전매 주택시장의 선행지표(전매용으로 매입한 아파트는 건설사가 제시한 가격보다 높은 가격에 2차 시장에서 구입할 수 있게 됩니다.)로 평가됩니다.

지수 상승은 부동산 시장 활동 수준이 증가했음을 나타냅니다. CAD 시세에는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

