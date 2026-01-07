캘린더섹션

캐나다 새 주택 가격 지수 m/m (Canada New Housing Price Index m/m)

국가:
캐나다
CAD, 캐나다 달러
소스:
캐나다 통계청 (Statistics Canada)
분야:
주택
중간 0.0% -0.2%
-0.4%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
-0.2%
0.0%
다음 발표 실제 예측
이전
캐나다 신규주택가격지수(NHPI) m/m는 신고된 달의 신규주택 매매가격 변동을 전월 대비로 측정합니다. 각 주택에 관한 세부 사양은 연속 두 기간 사이에 동일해야 한다(즉, 두 연속 데이터 시리즈 간에 변경된 주택 단위 계산 제외).

이 지수는 건설사를 대상으로 한 월간 조사 결과를 바탕으로 산출됩니다. 조사 대상에는 단독 주택과 타운하우스가 포함됩니다. 이 조사는 토지와 구조 요소뿐만 아니라 전체 주택에 대한 가격을 수집됩니다. 주택가격에는 해당 시 재료에 대한 지방 부가가치세가 포함됩니다. 단, 연방재화서비스세와 통합판매세는 제외됩니다.

이 판독치는 소비자 물가 지수 일부 요소의 계산에 사용됩니다. 캐나다의 거시경제회계시스템은 NHPI를 국민주택주식의 가치의 조정을 위해 사용됩니다.

이 지수는 전매시장과의 비교를 위해 부동산 업계에 특히 관심이 많습니다. 제시된 정보는 지리적 기반(캐나다의 모든 지방을 대표하는 27개 대도시 지역에 의해)에 엄격하게 구성되며 수요와 공급 변화에 민감하다. 이 지수는 전매 주택시장의 선행지표(전매용으로 매입한 아파트는 건설사가 제시한 가격보다 높은 가격에 2차 시장에서 구입할 수 있게 됩니다.)로 평가됩니다.

지수 상승은 부동산 시장 활동 수준이 증가했음을 나타냅니다. CAD 시세에는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"캐나다 새 주택 가격 지수 m/m (Canada New Housing Price Index m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
0.0%
-0.2%
-0.4%
10월 2025
-0.4%
-0.2%
-0.2%
9월 2025
-0.2%
0.0%
-0.3%
8월 2025
-0.3%
0.0%
-0.1%
7월 2025
-0.1%
0.0%
-0.2%
6월 2025
-0.2%
0.0%
-0.2%
5월 2025
-0.2%
-0.2%
-0.4%
4월 2025
-0.4%
0.0%
0.0%
3월 2025
0.0%
0.0%
0.1%
2월 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
1월 2025
-0.1%
0.0%
-0.1%
12월 2024
-0.1%
0.0%
0.1%
11월 2024
0.1%
-0.1%
-0.4%
10월 2024
-0.4%
0.1%
0.0%
9월 2024
0.0%
0.0%
0.0%
8월 2024
0.0%
0.0%
0.2%
7월 2024
0.2%
0.0%
-0.2%
6월 2024
-0.2%
0.2%
0.2%
5월 2024
0.2%
0.0%
0.2%
4월 2024
0.2%
0.0%
0.0%
3월 2024
0.0%
0.0%
0.1%
2월 2024
0.1%
-0.1%
-0.1%
1월 2024
-0.1%
-0.1%
0.0%
12월 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
11월 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
10월 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
9월 2023
-0.2%
0.0%
0.1%
8월 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
7월 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
6월 2023
0.1%
0.0%
0.1%
5월 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
4월 2023
-0.1%
-0.1%
0.0%
3월 2023
0.0%
-0.2%
-0.2%
2월 2023
-0.2%
-0.1%
-0.2%
1월 2023
-0.2%
-0.1%
0.0%
12월 2022
0.0%
-0.2%
-0.2%
11월 2022
-0.2%
-0.2%
-0.2%
10월 2022
-0.2%
0.0%
-0.1%
9월 2022
-0.1%
0.1%
0.1%
8월 2022
0.1%
0.2%
0.1%
7월 2022
0.1%
0.4%
0.2%
6월 2022
0.2%
0.4%
0.5%
5월 2022
0.5%
0.8%
0.3%
4월 2022
0.3%
1.2%
1.2%
3월 2022
1.2%
0.7%
1.1%
2월 2022
1.1%
0.3%
0.9%
1월 2022
0.9%
0.5%
0.2%
12월 2021
0.2%
1.2%
0.8%
11월 2021
0.8%
1.4%
0.9%
10월 2021
0.9%
0.6%
0.4%
