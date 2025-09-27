CalendarioSezioni

Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global India (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 63.2
61.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
63.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi indiani. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano nelle aziende private del paese.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza le attuali condizioni di business come positive. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari, che è attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'attività commerciale nell'intero settore privato indiano. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global India (PMI) (S&P Global India Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
63.2
61.1
lug 2025
61.1
61.0
giu 2025
61.0
59.3
mag 2025
59.3
59.7
apr 2025
59.7
59.5
mar 2025
59.5
58.8
feb 2025
58.8
57.7
gen 2025
57.7
59.2
dic 2024
59.2
58.6
nov 2024
58.6
59.1
ott 2024
59.1
58.3
set 2024
58.3
60.7
ago 2024
60.7
60.7
lug 2024
60.7
60.9
giu 2024
60.9
60.5
mag 2024
60.5
61.5
apr 2024
61.5
61.8
mar 2024
61.8
60.6
feb 2024
60.6
61.2
gen 2024
61.2
58.5
dic 2023
58.5
57.4
nov 2023
57.4
58.4
ott 2023
58.4
61.0
set 2023
61.0
60.9
ago 2023
60.9
61.9
lug 2023
61.9
59.4
giu 2023
59.4
61.6
mag 2023
61.6
61.6
apr 2023
61.6
58.4
mar 2023
58.4
59.0
feb 2023
59.0
57.5
gen 2023
57.5
59.4
dic 2022
59.4
56.7
nov 2022
56.7
55.5
ott 2022
55.5
55.1
set 2022
55.1
58.2
ago 2022
58.2
56.6
lug 2022
56.6
58.2
giu 2022
58.2
58.3
mag 2022
58.3
57.6
apr 2022
57.6
54.3
mar 2022
54.3
53.5
feb 2022
53.5
53.0
gen 2022
53.0
56.4
dic 2021
56.4
59.2
nov 2021
59.2
58.7
ott 2021
58.7
55.3
set 2021
55.3
55.4
ago 2021
55.4
49.2
lug 2021
49.2
43.1
12
