Le importazioni indiane riflettono il valore in dollari USA delle merci importate. Il calcolo in dollari del valore delle esportazioni prevede un corretto confronto delle esportazioni indiane con altri paesi e una corretta valutazione delle statistiche commerciali. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

I principali prodotti delle importazioni indiane includono petrolio greggio, oro, carbone, macchinari e telefoni. La maggior parte dei prodotti sono importati da Cina, Stati Uniti, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iraq. Le importazioni tendono a diminuire negli ultimi anni, il che è collegato all'iniziativa del governo "Make In India".

Una nazione che importa più beni e servizi di quanti ne esporti ha un deficit commerciale. Tuttavia, l'impatto delle importazioni indiane sulle quotazioni della rupia è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. Al contrario, se l'economia cresce rapidamente, i paesi sviluppati preferiscono sviluppare le importazioni al fine di garantire la concorrenza sui prezzi. Ciò può influenzare le quotazioni in rupia di conseguenza.

Un acquirente nelle transazioni di importazione è costretto ad acquistare valuta estera per pagare le merci, quindi la crescita delle importazioni può avere un effetto negativo sulle quotazioni della rupia indiana. Al contrario, letture delle importazioni inferiori rispetto alle previsioni possono essere considerate positive per le quotazioni INR.

