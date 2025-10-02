L'indicatore di variazione delle riserve dell'India riflette le variazioni annuali dei fondi controllati dalla RBI denominati in valuta estera. La variazione è misurata in termini assoluti, in dollari USA. La Banca pubblica, inoltre, una variazione nominale che tiene conto delle fluttuazioni valutarie. Il report completo contiene anche dati sulle fonti a cui sono associate le modifiche.

La Reserve Bank of India utilizza queste attività per eseguire misure di politica monetaria, per finanziare il debito estero, per condurre interventi monetari al fine di influenzare il tasso di cambio nazionale e per altri scopi. Si tratta di attività finanziarie.

L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni della rupia indiana dipende dai fattori di accompagnamento. L'accumulo di riserve ha il suo costo. Tuttavia, le riserve valutarie sono importanti per il commercio estero e i relativi pagamenti. Inoltre, contribuiscono allo sviluppo ordinato del mercato valutario indiano. In generale, la crescita delle riserve di valuta estera può servire come misura per sostenere o fare pressione sulla rupia, a seconda degli obiettivi inflazionistici specifici della RBI.

Ultimi valori: