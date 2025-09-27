Calendario Economico
Output dell'Infrastruttura India a/a (India Infrastructure Output y/y)
|Basso
|2.0%
|4.0%
|
2.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.4%
|
2.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Infrastructure Output a/a su base annua è un indicatore della crescita di otto settori infrastrutturali chiave dell'economia indiana, che includono la produzione di carbone, gas naturale e petrolio greggio, la produzione di acciaio ed energia, ecc. Questi settori rappresentano circa il 40% della produzione industriale totale del paese secondo la classificazione di base del 2011-2012.
I dati di output sono calcolati separatamente per ciascuno dei settori e quindi questo è un indicatore composito. Le cifre rilevanti sono fornite da sei diversi dipartimenti e ministeri. Per calcolare l'indice, i pesi sono assegnati a ciascun settore in conformità con la classificazione di base del 2011-2012. Il valore finale viene calcolato utilizzando la formula di Laspeyres come struttura ponderata.
L'indicatore riflette le variazioni della produzione nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati vengono pubblicati con ritardo, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
L'indicatore riflette lo stato dell'intera industria infrastrutturale e dello sviluppo economico del paese. Letture degli indicatori superiori alle attese possono essere viste come positive per le quotazioni della rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Output dell'Infrastruttura India a/a (India Infrastructure Output y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
