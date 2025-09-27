CalendarioSezioni

Output dell'Infrastruttura India a/a (India Infrastructure Output y/y)

India
INR, Rupia indiana
Ufficio del Consigliere Economico (Office of the Economic Adviser)
2.2%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.4%
2.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Infrastructure Output a/a su base annua è un indicatore della crescita di otto settori infrastrutturali chiave dell'economia indiana, che includono la produzione di carbone, gas naturale e petrolio greggio, la produzione di acciaio ed energia, ecc. Questi settori rappresentano circa il 40% della produzione industriale totale del paese secondo la classificazione di base del 2011-2012.

I dati di output sono calcolati separatamente per ciascuno dei settori e quindi questo è un indicatore composito. Le cifre rilevanti sono fornite da sei diversi dipartimenti e ministeri. Per calcolare l'indice, i pesi sono assegnati a ciascun settore in conformità con la classificazione di base del 2011-2012. Il valore finale viene calcolato utilizzando la formula di Laspeyres come struttura ponderata.

L'indicatore riflette le variazioni della produzione nel mese segnalato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati vengono pubblicati con ritardo, l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

L'indicatore riflette lo stato dell'intera industria infrastrutturale e dello sviluppo economico del paese. Letture degli indicatori superiori alle attese possono essere viste come positive per le quotazioni della rupia indiana.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Output dell'Infrastruttura India a/a (India Infrastructure Output y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.0%
4.0%
2.2%
giu 2025
1.7%
2.3%
1.2%
mag 2025
0.7%
1.8%
1.0%
apr 2025
0.5%
2.0%
4.6%
mar 2025
3.8%
2.6%
3.4%
feb 2025
2.9%
4.6%
5.1%
gen 2025
4.6%
5.1%
4.8%
dic 2024
4.0%
5.8%
4.4%
nov 2024
4.3%
4.0%
3.7%
ott 2024
3.1%
1.8%
2.4%
set 2024
2.0%
-1.0%
-1.6%
ago 2024
-1.8%
4.8%
6.1%
lug 2024
6.1%
2.7%
5.1%
giu 2024
4.0%
3.3%
6.4%
mag 2024
6.3%
5.9%
6.7%
apr 2024
6.2%
7.7%
6.0%
mar 2024
5.2%
7.1%
7.1%
feb 2024
6.7%
1.8%
4.1%
gen 2024
3.6%
4.5%
4.9%
dic 2023
3.8%
6.9%
7.9%
nov 2023
7.8%
8.0%
12.0%
ott 2023
12.1%
6.7%
9.2%
set 2023
8.1%
6.6%
12.5%
ago 2023
12.1%
5.0%
8.4%
lug 2023
8.0%
4.2%
8.3%
giu 2023
8.2%
4.2%
5.0%
mag 2023
4.3%
4.6%
4.3%
apr 2023
3.5%
4.5%
3.6%
mar 2023
3.6%
4.6%
7.2%
feb 2023
6.0%
4.6%
8.9%
gen 2023
7.8%
4.9%
7.0%
dic 2022
7.4%
5.8%
5.7%
nov 2022
5.4%
6.9%
0.9%
ott 2022
0.1%
7.7%
7.8%
set 2022
7.9%
7.6%
4.1%
ago 2022
3.3%
7.5%
4.5%
lug 2022
4.5%
6.7%
13.2%
giu 2022
12.7%
5.1%
19.3%
mag 2022
18.1%
4.0%
9.3%
apr 2022
8.4%
4.1%
4.9%
mar 2022
4.3%
4.5%
6.0%
feb 2022
5.8%
5.5%
4.0%
gen 2022
3.7%
6.9%
4.1%
dic 2021
3.8%
8.8%
3.1%
nov 2021
3.1%
11.4%
8.4%
ott 2021
7.5%
14.4%
4.5%
set 2021
4.4%
16.7%
11.5%
ago 2021
11.6%
17.7%
9.9%
lug 2021
9.4%
25.0%
9.3%
giu 2021
8.9%
11.1%
16.3%
123
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Il tuo codice di incorporamento