Le esportazioni indiane riflettono il valore delle merci vendute dai residenti ai non residenti, espresso in dollari USA. Il calcolo in dollari del valore delle esportazioni prevede un corretto confronto delle esportazioni indiane con altri paesi e una corretta valutazione delle statistiche commerciali. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali.

L'indicatore è calcolato utilizzando i prezzi FOB (free-on-board) per le merci esportate dal paese. L'India è il 17 ° più grande paese esportatore al mondo. I principali articoli di esportazione dell'India includono prodotti di raffineria, prodotti farmaceutici, pietre preziose e metalli preziosi, macchinari, veicoli, tessuti, ecc. I principali flussi di esportazione vanno verso gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, la Cina, la Gran Bretagna e Singapore.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.

La crescita delle esportazioni associata ad un aumento della domanda estera, porta ad un aumento della produzione, ad un aumento dei posti di lavoro e attrae capitali nell'economia. Pertanto, letture superiori rispetto alle previsioni possono essere considerate positive per le quotazioni in rupia indiana.

