Markit Service PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore dei servizi indiano nel mese specificato. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in circa 400 aziende private del settore dei servizi indiano. Il campione comprende società che forniscono servizi di consumo, trasporti, informazione, finanza, comunicazione, assicurazioni e immobili.

Spesso, i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività di produzione di servizi dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro aziendale, come l'attività commerciale, i nuovi ordini, gli ordini in sospeso, i prezzi di input e output, l'occupazione e la produzione.

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI del settore dei servizi è uno degli indici più popolari, che è attentamente monitorato dagli economisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore. È interpretato come un indicatore principale dell'attività del settore dei servizi e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in rupia indiana.

