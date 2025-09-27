CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global India (PMI) (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Basso 62.9 59.9
60.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
61.3
62.9
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Markit Service PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore dei servizi indiano nel mese specificato. L'indicatore si basa su sondaggi mensili dei responsabili degli acquisti che lavorano in circa 400 aziende private del settore dei servizi indiano. Il campione comprende società che forniscono servizi di consumo, trasporti, informazione, finanza, comunicazione, assicurazioni e immobili.

Spesso, i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività di produzione di servizi dell'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro aziendale, come l'attività commerciale, i nuovi ordini, gli ordini in sospeso, i prezzi di input e output, l'occupazione e la produzione.

Agli intervistati viene chiesto di fornire una stima relativa, mostrando se i parametri di cui sopra sono migliorati, peggiorati o non sono cambiati. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI del settore dei servizi è uno degli indici più popolari, che è attentamente monitorato dagli economisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore. È interpretato come un indicatore principale dell'attività del settore dei servizi e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi S&P Global India (PMI) (S&P Global India Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
62.9
59.9
60.5
lug 2025
60.5
59.2
60.4
giu 2025
60.4
58.5
58.8
mag 2025
58.8
58.3
58.7
apr 2025
58.7
60.2
58.5
mar 2025
58.5
60.3
59.0
feb 2025
59.0
59.6
56.5
gen 2025
56.5
60.1
59.3
dic 2024
59.3
60.6
58.4
nov 2024
58.4
57.5
58.5
ott 2024
58.5
57.8
57.7
set 2024
57.7
62.0
60.9
ago 2024
60.9
60.6
60.3
lug 2024
60.3
61.4
60.5
giu 2024
60.5
61.8
60.2
mag 2024
60.2
61.8
60.8
apr 2024
60.8
61.9
61.2
mar 2024
61.2
60.9
60.6
feb 2024
60.6
59.7
61.8
gen 2024
61.8
58.8
59.0
dic 2023
59.0
57.7
56.9
nov 2023
56.9
59.8
58.4
ott 2023
58.4
60.7
61.0
set 2023
61.0
61.3
60.1
ago 2023
60.1
60.5
62.3
lug 2023
62.3
59.9
58.5
giu 2023
58.5
61.7
61.2
mag 2023
61.2
60.0
62.0
apr 2023
62.0
58.7
57.8
mar 2023
57.8
58.4
59.4
feb 2023
59.4
57.9
57.2
gen 2023
57.2
57.5
58.5
dic 2022
58.5
55.8
56.4
nov 2022
56.4
54.7
55.1
ott 2022
55.1
55.8
54.3
set 2022
54.3
56.4
57.2
ago 2022
57.2
57.4
55.5
lug 2022
55.5
59.2
59.2
giu 2022
59.2
58.5
58.9
mag 2022
58.9
55.8
57.9
apr 2022
57.9
52.7
53.6
mar 2022
53.6
51.6
51.8
feb 2022
51.8
53.5
51.5
gen 2022
51.5
56.8
55.5
dic 2021
55.5
58.3
58.1
nov 2021
58.1
56.9
58.4
ott 2021
58.4
56.0
55.2
set 2021
55.2
51.1
56.7
ago 2021
56.7
43.2
45.4
lug 2021
45.4
43.7
41.2
1234
