Il saldo commerciale delle merci dell'India riflette i flussi commerciali del paese con i suoi partner stranieri. La bilancia commerciale delle merci è calcolata come la differenza tra le merci esportate e importate nel periodo di riferimento. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali tra i paesi. È anche considerato un importante indicatore dello sviluppo economico.

Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni di quanti ne possa consumare.

I maggiori partner commerciali dell'India sono gli Stati Uniti, l'UE e la Cina. Dal 1990, l'India ha un deficit commerciale generale, con il deficit che tende ad aumentare.

L'impatto delle importazioni indiane sulle quotazioni della rupia è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. In India, il calo del deficit può essere considerato favorevole e, quindi, la crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni INR. Al contrario, un aumento del deficit potrebbe spingere al ribasso le quotazioni della valuta nazionale.

Ultimi valori: