Calendario Economico
Decisione sui Tassi di Interesse della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)
|Medio
|5.50%
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
5.50%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La Decisione sul Tasso di Interesse della RBI viene presa dal Comitato di Politica Monetaria della Banca sei volte l'anno.
Il tasso di base, o repo, è il tasso di interesse al quale la Reserve Bank of India emette prestiti a breve termine alle banche commerciali indiane. Quando il tasso repo aumenta, i prestiti diventano più costosi. Di norma, la banca di riserva taglia il tasso quando c'è bisogno di un'espansione nel settore bancario del paese e nell'economia nel suo complesso.
Per combattere l'inflazione, la RBI può aumentare il tasso di interesse. I prestiti diventano più costosi per le banche commerciali, che quindi aumentano il costo dei prestiti per i loro clienti, e quindi prendere in prestito in tutta l'economia diventa più costoso. Ciò porta ad una diminuzione dei prestiti emessi e dei consumi. Questo, a sua volta, porterà a una minore inflazione.
Se il tasso repo annunciato è superiore rispetto alle previsioni, questo può essere considerato positivo per la rupia indiana. Un tasso inferiore al previsto può avere un effetto negativo sulle quotazioni INR.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sui Tassi di Interesse della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Interest Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
