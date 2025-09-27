CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice dei Prezzi Alimentari al Consumo India (CFPI) m/m (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Settore
Prezzi
Basso 0.65%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.65%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Indice dei Prezzi Alimentari al Consumo (CFPI) dell’India m/m mostra le variazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari dal punto di vista del consumatore, nel mese in un dato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato su base mensile. La sua metodologia di calcolo è simile a quella dell'IPC generale.

Alimenti e bevande costituiscono una parte importante del paniere dei consumatori con il peso di 39,05 del totale dell'IPC indiano. Il Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma rilascia CFPI per tre categorie di popolazione: rurale, urbano e indice combinato. I dati sulle aree urbane e rurali sono raccolti dalle autorità statistiche locali.

La misurazione delle variazioni dei prezzi alimentari ha una grande importanza nella valutazione dell'inflazione, poiché in India l'inflazione è spesso causata da interruzioni dell'approvvigionamento alimentare. CFPI è calcolato in base ai prezzi pagati dall'utente finale, in contrasto con l'indice dei prezzi alimentari, per il quale vengono utilizzati i prezzi all'ingrosso. Analogamente all'IPC generale, la crescita del CFPI può essere vista come positiva per la rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi Alimentari al Consumo India (CFPI) m/m (India Consumer Food Price Index (CFPI) m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.65%
lug 2025
N/D
giu 2025
N/D
-0.05%
mag 2025
-0.05%
-2.90%
gen 2025
-2.90%
-1.48%
dic 2024
-1.48%
-0.62%
nov 2024
-0.62%
2.58%
ott 2024
2.58%
1.18%
set 2024
1.18%
-0.44%
ago 2024
-0.44%
2.80%
lug 2024
2.80%
3.17%
giu 2024
3.17%
0.73%
mag 2024
0.73%
0.74%
apr 2024
0.74%
0.16%
mar 2024
0.16%
0.11%
feb 2024
0.11%
-0.73%
gen 2024
-0.73%
-0.88%
dic 2023
-0.88%
1.05%
nov 2023
1.05%
1.06%
ott 2023
1.06%
-2.18%
set 2023
-2.18%
-0.67%
ago 2023
-0.67%
6.66%
lug 2023
6.66%
2.48%
giu 2023
2.48%
0.68%
mag 2023
0.68%
0.57%
apr 2023
0.57%
0.29%
mar 2023
0.29%
-0.23%
feb 2023
-0.23%
0.34%
gen 2023
0.34%
-1.64%
dic 2022
-1.64%
-0.90%
nov 2022
-0.90%
1.08%
ott 2022
1.08%
0.91%
set 2022
0.91%
0.75%
ago 2022
0.75%
0.06%
lug 2022
0.06%
0.99%
giu 2022
0.99%
1.59%
mag 2022
1.59%
1.56%
apr 2022
1.56%
1.40%
mar 2022
1.40%
-0.18%
feb 2022
-0.18%
-1.32%
gen 2022
-1.32%
-1.18%
dic 2021
-1.18%
1.32%
nov 2021
1.32%
2.58%
ott 2021
2.58%
0.00%
set 2021
0.00%
-0.12%
ago 2021
-0.12%
0.99%
lug 2021
0.99%
1.19%
giu 2021
1.19%
1.92%
mag 2021
1.92%
0.97%
apr 2021
0.97%
-0.26%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento