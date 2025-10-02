Calendario Economico
Tasso di Riserva per Cassa della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)
|Basso
|N/D
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Reserve Bank of India (RBI) Cash Reserve Ratio (CRR) riflette il rapporto tra l'importo totale dei depositi che le banche sono tenute a tenere come riserva nella RBI.
Il CRR è uno strumento per controllare i flussi di denaro nel mercato e per controllare l'inflazione. Quando il CRR viene aumentato, le banche devono aumentare i depositi conservati nella Reserve Bank, e quindi il loro potenziale di prestito e di investimento diminuisce. Ciò riduce l'afflusso di denaro nel mercato, a causa del quale i tassi di consumo rallentano. Al contrario, quando il CRR diminuisce, i depositi delle banche nella Reserve Bank diminuiscono, mentre aumentano le opportunità di prestito. In una tale situazione, le possibilità di prestito aumentano, aumentando l'afflusso di denaro nell'economia, il che può aumentare l'inflazione.
Alla luce di quanto sopra, una lettura CRR superiore al previsto può essere vista come negativa per le quotazioni in rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Riserva per Cassa della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Cash Reserve Ratio)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress