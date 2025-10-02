Il Reserve Bank of India (RBI) Cash Reserve Ratio (CRR) riflette il rapporto tra l'importo totale dei depositi che le banche sono tenute a tenere come riserva nella RBI.

Il CRR è uno strumento per controllare i flussi di denaro nel mercato e per controllare l'inflazione. Quando il CRR viene aumentato, le banche devono aumentare i depositi conservati nella Reserve Bank, e quindi il loro potenziale di prestito e di investimento diminuisce. Ciò riduce l'afflusso di denaro nel mercato, a causa del quale i tassi di consumo rallentano. Al contrario, quando il CRR diminuisce, i depositi delle banche nella Reserve Bank diminuiscono, mentre aumentano le opportunità di prestito. In una tale situazione, le possibilità di prestito aumentano, aumentando l'afflusso di denaro nell'economia, il che può aumentare l'inflazione.

Alla luce di quanto sopra, una lettura CRR superiore al previsto può essere vista come negativa per le quotazioni in rupia indiana.

Ultimi valori: