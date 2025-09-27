Calendario Economico
Saldo Commerciale India (India Trade Balance)
|Basso
|$-26.49 B
|$-23.77 B
|
$-27.35 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$-23.99 B
|
$-26.49 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Saldo Commerciale indiano misura la differenza tra esportazioni e importazioni nel periodo di riferimento, espressa in rupia indiana. L'indicatore riflette la struttura del commercio del paese con i suoi partner. Gli economisti utilizzano l'indicatore per valutare la struttura e l'intensità dei flussi commerciali tra i paesi. È anche considerato un importante indicatore dello sviluppo economico.
Quando le esportazioni superano le importazioni, si forma un surplus commerciale. È un'indicazione di alto livello di produzione. Mostra anche che la nazione produce più beni e servizi di quanti ne possa consumare.
I maggiori partner commerciali dell'India sono gli Stati Uniti, l'UE e la Cina. Dal 1990, l'India ha un deficit commerciale generale, con il deficit che tende ad aumentare.
L'impatto delle importazioni indiane sulle quotazioni della rupia è ambiguo e dipende dal contesto dei cicli economici e da altri indicatori economici, come le dinamiche di produzione. Ad esempio, in condizioni di recessione economica, i paesi iniziano a esportare di più per creare posti di lavoro. In India, un deficit decrescente è considerato favorevole, e quindi la crescita dell'indice superiore al previsto può essere vista come positiva per le quotazioni INR. Al contrario, un aumento del deficit potrebbe spingere al ribasso le quotazioni della valuta nazionale.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale India (India Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
