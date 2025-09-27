L'Indice dei Prezzi Alimentari al Consumo Indiano (CFPI) a/a mostra i cambiamenti nei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari dal punto di vista del consumatore, nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice è calcolato su base mensile. La sua metodologia di calcolo è simile a quella dell'IPC generale.

Alimenti e bevande costituiscono una parte importante del paniere dei consumatori con il peso di 39,05 del totale dell'IPC indiano. Il Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma rilascia CFPI per tre categorie di popolazione: rurale, urbano e indice combinato. I dati sulle aree urbane e rurali sono raccolti dalle autorità statistiche locali.

La misurazione delle variazioni dei prezzi alimentari ha una grande importanza nella valutazione dell'inflazione, poiché in India l'inflazione è spesso causata da interruzioni dell'approvvigionamento alimentare. CFPI è calcolato in base ai prezzi pagati dall'utente finale, in contrasto con l'indice dei prezzi alimentari, per il quale vengono utilizzati i prezzi all'ingrosso.

Analogamente all'IPC generale, la crescita del CFPI può essere vista come positiva per la rupia indiana.

Ultimi valori: