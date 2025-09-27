CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi dei Prodotti Alimentari al Consumo India (CFPI) y/y (India Consumer Food Price Index (CFPI) y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Settore
Prezzi
Basso -0.69%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.69%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi Alimentari al Consumo Indiano (CFPI) a/a mostra i cambiamenti nei prezzi al dettaglio dei prodotti alimentari dal punto di vista del consumatore, nel mese in corso rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice è calcolato su base mensile. La sua metodologia di calcolo è simile a quella dell'IPC generale.

Alimenti e bevande costituiscono una parte importante del paniere dei consumatori con il peso di 39,05 del totale dell'IPC indiano. Il Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma rilascia CFPI per tre categorie di popolazione: rurale, urbano e indice combinato. I dati sulle aree urbane e rurali sono raccolti dalle autorità statistiche locali.

La misurazione delle variazioni dei prezzi alimentari ha una grande importanza nella valutazione dell'inflazione, poiché in India l'inflazione è spesso causata da interruzioni dell'approvvigionamento alimentare. CFPI è calcolato in base ai prezzi pagati dall'utente finale, in contrasto con l'indice dei prezzi alimentari, per il quale vengono utilizzati i prezzi all'ingrosso.

Analogamente all'IPC generale, la crescita del CFPI può essere vista come positiva per la rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi dei Prodotti Alimentari al Consumo India (CFPI) y/y (India Consumer Food Price Index (CFPI) y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.69%
lug 2025
N/D
giu 2025
N/D
0.99%
mag 2025
0.99%
6.02%
gen 2025
6.02%
8.39%
dic 2024
8.39%
9.04%
nov 2024
9.04%
10.87%
ott 2024
10.87%
9.24%
set 2024
9.24%
5.66%
ago 2024
5.66%
5.42%
lug 2024
5.42%
9.36%
giu 2024
9.36%
8.69%
mag 2024
8.69%
8.70%
apr 2024
8.70%
8.52%
mar 2024
8.52%
8.66%
feb 2024
8.66%
8.30%
gen 2024
8.30%
9.53%
dic 2023
9.53%
8.70%
nov 2023
8.70%
6.61%
ott 2023
6.61%
6.56%
set 2023
6.56%
9.94%
ago 2023
9.94%
11.51%
lug 2023
11.51%
4.49%
giu 2023
4.49%
2.91%
mag 2023
2.91%
3.84%
apr 2023
3.84%
4.79%
mar 2023
4.79%
5.95%
feb 2023
5.95%
5.94%
gen 2023
5.94%
4.19%
dic 2022
4.19%
4.67%
nov 2022
4.67%
7.01%
ott 2022
7.01%
8.60%
set 2022
8.60%
7.62%
ago 2022
7.62%
6.75%
lug 2022
6.75%
7.75%
giu 2022
7.75%
7.97%
mag 2022
7.97%
8.38%
apr 2022
8.38%
7.68%
mar 2022
7.68%
5.85%
feb 2022
5.85%
5.43%
gen 2022
5.43%
4.05%
dic 2021
4.05%
1.87%
nov 2021
1.87%
0.85%
ott 2021
0.85%
0.68%
set 2021
0.68%
3.11%
ago 2021
3.11%
3.96%
lug 2021
3.96%
5.15%
giu 2021
5.15%
5.01%
mag 2021
5.01%
2.02%
apr 2021
2.02%
4.94%
12
