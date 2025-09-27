Calendario Economico
Produzione Manifatturiera India a/a (India Manufacturing Production y/y)
|Basso
|5.4%
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.0%
|
5.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Produzione Manifatturiera a/a mostra la variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria indiana nel mese dato rispetto allo stesso mese di un anno fa. I volumi di produzione manifatturiera sono calcolati utilizzando il VAL (Valore Aggiunto Lordo) a prezzi correnti di base.
La produzione è una delle aree target dell'economia indiana. Il governo ha lanciato l'iniziativa "Make In India" per aumentare la produzione e la quota di produzione nel PIL nazionale. Le principali attività produttive nel settore manifatturiero comprendono la produzione automobilistica, farmaceutica e chimica, la produzione alimentare, l'elettronica, la produzione tessile, ecc. L'indice è calcolato sulla base delle serie di dati destagionalizzati.
Il calcolo tiene conto dell'inflazione applicando un deflatore basato sull'indice dei prezzi alla produzione. Questo indice viene utilizzato perché misura i prezzi effettivi dei manufatti a livello di produzione. Ciò consente di misurare il fatturato netto dei produttori escludendo i margini al dettaglio.
È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia nazionale. È usato nel calcolo del PIL dell'India. La crescita della produzione manifatturiera funge da indicatore principale dell'attività dei consumatori e della crescita delle vendite al dettaglio. Inoltre, questo settore è una fonte di occupazione. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Produzione Manifatturiera India a/a (India Manufacturing Production y/y)"indicatore macroeconomico.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex.
