Produzione Manifatturiera India a/a (India Manufacturing Production y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Settore
Azienda
Basso 5.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.0%
5.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Produzione Manifatturiera a/a mostra la variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria indiana nel mese dato rispetto allo stesso mese di un anno fa. I volumi di produzione manifatturiera sono calcolati utilizzando il VAL (Valore Aggiunto Lordo) a prezzi correnti di base.

La produzione è una delle aree target dell'economia indiana. Il governo ha lanciato l'iniziativa "Make In India" per aumentare la produzione e la quota di produzione nel PIL nazionale. Le principali attività produttive nel settore manifatturiero comprendono la produzione automobilistica, farmaceutica e chimica, la produzione alimentare, l'elettronica, la produzione tessile, ecc. L'indice è calcolato sulla base delle serie di dati destagionalizzati.

Il calcolo tiene conto dell'inflazione applicando un deflatore basato sull'indice dei prezzi alla produzione. Questo indice viene utilizzato perché misura i prezzi effettivi dei manufatti a livello di produzione. Ciò consente di misurare il fatturato netto dei produttori escludendo i margini al dettaglio.

È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia nazionale. È usato nel calcolo del PIL dell'India. La crescita della produzione manifatturiera funge da indicatore principale dell'attività dei consumatori e della crescita delle vendite al dettaglio. Inoltre, questo settore è una fonte di occupazione. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera India a/a (India Manufacturing Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
5.4%
mag 2025
N/D
3.0%
2.6%
apr 2025
2.6%
3.9%
3.4%
mar 2025
3.4%
3.8%
2.9%
feb 2025
2.9%
3.6%
5.5%
gen 2025
5.5%
2.4%
3.0%
dic 2024
3.0%
2.6%
5.8%
nov 2024
5.8%
2.4%
4.1%
ott 2024
4.1%
3.4%
3.9%
set 2024
3.9%
2.2%
1.0%
ago 2024
1.0%
2.9%
4.6%
lug 2024
4.6%
3.3%
2.6%
giu 2024
2.6%
3.8%
4.6%
mag 2024
4.6%
4.0%
3.9%
apr 2024
3.9%
3.7%
5.2%
mar 2024
5.2%
3.1%
5.0%
feb 2024
5.0%
2.8%
3.2%
gen 2024
3.2%
4.2%
3.9%
dic 2023
3.9%
5.2%
1.2%
nov 2023
1.2%
0.4%
10.4%
ott 2023
10.4%
0.5%
4.5%
set 2023
4.5%
0.7%
9.3%
ago 2023
9.3%
1.1%
4.6%
lug 2023
4.6%
1.4%
3.1%
giu 2023
3.1%
1.7%
5.7%
mag 2023
5.7%
1.8%
4.9%
apr 2023
4.9%
1.6%
0.5%
mar 2023
0.5%
1.1%
5.3%
feb 2023
5.3%
0.2%
3.7%
gen 2023
3.7%
-1.1%
2.6%
dic 2022
2.6%
-2.9%
6.1%
nov 2022
6.1%
-5.0%
-5.6%
ott 2022
-5.6%
-6.3%
1.8%
set 2022
1.8%
-8.0%
-0.7%
ago 2022
-0.7%
-9.7%
3.2%
lug 2022
3.2%
-10.4%
12.5%
giu 2022
12.5%
-4.8%
20.6%
mag 2022
20.6%
2.4%
6.3%
apr 2022
6.3%
5.4%
0.9%
mar 2022
0.9%
8.2%
0.8%
feb 2022
0.8%
11.4%
1.1%
gen 2022
1.1%
15.1%
-0.1%
dic 2021
-0.1%
-116.9%
0.9%
nov 2021
0.9%
27.5%
2.0%
ott 2021
2.0%
-111.7%
2.7%
set 2021
2.7%
-86.8%
9.7%
ago 2021
9.7%
105.6%
10.5%
lug 2021
10.5%
-8.4%
13.0%
giu 2021
13.0%
54.5%
34.5%
mag 2021
34.5%
217.1%
197.1%
