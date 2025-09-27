L'Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) a/a riflette una variazione dei prezzi all'ingrosso di beni e servizi nel mese in questione rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione.

Attualmente, il paniere dei consumatori comprende 697 beni e servizi. Il carrello è diviso in tre gruppi: Articoli Primari (alimentari, minerali, petrolio greggio e gas naturale), Combustibili ed Energia (carbone, olio minerale, energia) e Prodotti Manifatturieri. A questi gruppi vengono dati pesi diversi, riflettendo la loro importanza per l'economia indiana. Questi sono rispettivamente 22,62, 13,15 e 64,23.

L'indice si occupa dei prezzi effettivi che gli acquirenti all'ingrosso pagano durante la transazione. I dati di origine vengono raccolti da diverse risorse, tra cui ministeri e dipartimenti, nonché da aziende pubbliche e private. Le componenti sono calcolate rispetto a un periodo di riferimento, attualmente fissato per il periodo 2011-2012.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, perché le variazioni dei prezzi all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento a breve termine dei prezzi al dettaglio e della spesa dei consumatori, che potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori: