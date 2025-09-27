CalendarioSezioni

India Indice dei prezzi all'Ingrosso a/a (India Wholesale Price Index y/y)

India
INR, Rupia indiana
Ufficio del Consigliere Economico (Office of the Economic Adviser)
Prezzi
L'Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) a/a riflette una variazione dei prezzi all'ingrosso di beni e servizi nel mese in questione rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione.

Attualmente, il paniere dei consumatori comprende 697 beni e servizi. Il carrello è diviso in tre gruppi: Articoli Primari (alimentari, minerali, petrolio greggio e gas naturale), Combustibili ed Energia (carbone, olio minerale, energia) e Prodotti Manifatturieri. A questi gruppi vengono dati pesi diversi, riflettendo la loro importanza per l'economia indiana. Questi sono rispettivamente 22,62, 13,15 e 64,23.

L'indice si occupa dei prezzi effettivi che gli acquirenti all'ingrosso pagano durante la transazione. I dati di origine vengono raccolti da diverse risorse, tra cui ministeri e dipartimenti, nonché da aziende pubbliche e private. Le componenti sono calcolate rispetto a un periodo di riferimento, attualmente fissato per il periodo 2011-2012.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, perché le variazioni dei prezzi all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento a breve termine dei prezzi al dettaglio e della spesa dei consumatori, che potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
lug 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
mag 2025
0.39%
0.38%
0.85%
apr 2025
0.85%
1.79%
2.05%
mar 2025
2.05%
2.78%
2.38%
feb 2025
2.38%
2.52%
2.31%
gen 2025
2.31%
1.85%
2.37%
dic 2024
2.37%
0.96%
1.89%
nov 2024
1.89%
2.76%
2.36%
ott 2024
2.36%
2.41%
1.84%
set 2024
1.84%
1.82%
1.31%
ago 2024
1.31%
1.39%
2.04%
lug 2024
2.04%
2.20%
3.36%
giu 2024
3.36%
4.41%
2.61%
mag 2024
2.61%
0.46%
1.26%
apr 2024
1.26%
1.54%
0.53%
mar 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
feb 2024
0.20%
0.76%
0.27%
gen 2024
0.27%
1.86%
0.73%
dic 2023
0.73%
0.81%
0.26%
nov 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
ott 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
set 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
ago 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
lug 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
giu 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
mag 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
apr 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
mar 2023
1.34%
2.67%
3.85%
feb 2023
3.85%
3.99%
4.73%
gen 2023
4.73%
4.95%
4.95%
dic 2022
4.95%
4.62%
5.85%
nov 2022
5.85%
7.00%
8.39%
ott 2022
8.39%
9.01%
10.70%
set 2022
10.70%
10.11%
12.41%
ago 2022
12.41%
11.40%
13.93%
lug 2022
13.93%
12.48%
15.18%
giu 2022
15.18%
16.46%
15.88%
mag 2022
15.88%
16.71%
15.08%
apr 2022
15.08%
15.41%
14.55%
mar 2022
14.55%
12.14%
13.11%
feb 2022
13.11%
12.27%
12.96%
gen 2022
12.96%
11.89%
13.56%
dic 2021
13.56%
12.83%
14.23%
nov 2021
14.23%
12.83%
12.54%
ott 2021
12.54%
12.68%
10.66%
set 2021
10.66%
13.69%
11.39%
ago 2021
11.39%
10.59%
11.16%
lug 2021
11.16%
9.82%
12.07%
giu 2021
12.07%
12.04%
12.94%
