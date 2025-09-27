Calendario Economico
India Indice dei prezzi all'Ingrosso a/a (India Wholesale Price Index y/y)
|Medio
|0.52%
|-0.15%
|
-0.58%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.27%
|
0.52%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) a/a riflette una variazione dei prezzi all'ingrosso di beni e servizi nel mese in questione rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione.
Attualmente, il paniere dei consumatori comprende 697 beni e servizi. Il carrello è diviso in tre gruppi: Articoli Primari (alimentari, minerali, petrolio greggio e gas naturale), Combustibili ed Energia (carbone, olio minerale, energia) e Prodotti Manifatturieri. A questi gruppi vengono dati pesi diversi, riflettendo la loro importanza per l'economia indiana. Questi sono rispettivamente 22,62, 13,15 e 64,23.
L'indice si occupa dei prezzi effettivi che gli acquirenti all'ingrosso pagano durante la transazione. I dati di origine vengono raccolti da diverse risorse, tra cui ministeri e dipartimenti, nonché da aziende pubbliche e private. Le componenti sono calcolate rispetto a un periodo di riferimento, attualmente fissato per il periodo 2011-2012.
L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, perché le variazioni dei prezzi all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento a breve termine dei prezzi al dettaglio e della spesa dei consumatori, che potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"India Indice dei prezzi all'Ingrosso a/a (India Wholesale Price Index y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress