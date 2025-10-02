Calendario Economico
Conto Corrente India (India Current Account)
Il Conto Corrente fa parte del saldo dei pagamenti dell'India, che è un dato sistematizzato su tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti.
Il Conto Corrente dell'India è calcolato come la somma del saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), il reddito netto dei fattori (come interessi, dividendi, ecc.) e i pagamenti netti di trasferimento (ad esempio donazioni estere). Ciò significa che questo bilancio rispetto al saldo dei pagamenti, il più completo dei bilanci, non include i flussi di cassa derivanti dalle importazioni di capitali e dalle esportazioni di capitali e le fluttuazioni delle riserve auree e valutarie.
Un avanzo delle partite correnti aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo delle partite correnti, questo è esattamente l'opposto. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.
In generale, tuttavia, i valori che superano le aspettative sono considerati positivi per la rupia indiana.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente India (India Current Account)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
