Decisione sul Tasso REPO Inverso della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)
La Decisione della Reserve Bank of India (RBI) sul Tasso Repo viene annunciata dal Comitato di politica monetaria sei volte l'anno, in modo simile alla decisione sui tassi di interesse di base.
Come suggerisce il nome, il tasso è opposto al tasso repo. Questo è il tasso di interesse sul prestito inverso, al quale la RBI prende in prestito denaro dalle banche commerciali. La RBI può utilizzare questo strumento quando si accumulano troppi soldi nel sistema bancario. Quando il tasso reverse repo aumenta, le banche preferiscono prestare denaro alla Reverse Bank (che è anche considerata un mutuatario più affidabile), piuttosto che alla popolazione o alle imprese.
Una variazione del tasso repo influisce sull'afflusso di liquidità nel sistema bancario, mentre il reverse repo influisce sul deflusso di liquidità verso la Reserve Bank. Una diminuzione inaspettata del tasso di pronti contro termine inverso può essere vista come positiva per le quotazioni della rupia indiana.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Decisione sul Tasso REPO Inverso della Reserve Bank of India (Reserve Bank of India Reverse REPO Rate Decision)"indicatore macroeconomico.
