Calendario Economico
Saldo di Bilancio India (India Fiscal Balance)
|Basso
|₹-4.684 T
|
₹-2.807 T
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
₹-4.684 T
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Saldo di Bilancio dell'India riflette l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte del governo indiano o del settore pubblico. I dati di saldo sono pubblicati dall'Office of the Controller General of Accounts (CGA) alla fine dell'anno fiscale, che inizia ad aprile e termina a marzo.
Il Saldo di Bilancio è calcolato come la differenza tra reddito e spesa durante il periodo in questione (esclusi i fondi presi in prestito). Quando le entrate superano le spese, si forma un avanzo di bilancio. Altrimenti, c'è un deficit commerciale. Ciò significa in realtà che il governo spende più denaro del denaro ricevuto nel bilancio del paese. Il disavanzo di bilancio è indicato come percentuale del PIL nazionale.
L'India ha un deficit fiscale. La riduzione del deficit può essere vista come positiva per la rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo di Bilancio India (India Fiscal Balance)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress