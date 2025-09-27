Il Saldo di Bilancio dell'India riflette l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte del governo indiano o del settore pubblico. I dati di saldo sono pubblicati dall'Office of the Controller General of Accounts (CGA) alla fine dell'anno fiscale, che inizia ad aprile e termina a marzo.

Il Saldo di Bilancio è calcolato come la differenza tra reddito e spesa durante il periodo in questione (esclusi i fondi presi in prestito). Quando le entrate superano le spese, si forma un avanzo di bilancio. Altrimenti, c'è un deficit commerciale. Ciò significa in realtà che il governo spende più denaro del denaro ricevuto nel bilancio del paese. Il disavanzo di bilancio è indicato come percentuale del PIL nazionale.

L'India ha un deficit fiscale. La riduzione del deficit può essere vista come positiva per la rupia indiana.

Ultimi valori: