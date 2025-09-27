Produzione Manifatturiera FYTD a/a mostra la variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria indiana nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno fiscale (1 aprile) e la data del rapporto, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I volumi di produzione manifatturiera sono calcolati utilizzando il VAL (Valore Aggiunto Lordo) a prezzi correnti di base.

La produzione è una delle aree target dell'economia indiana. Il governo ha lanciato l'iniziativa "Make In India" per aumentare la produzione e la quota di produzione nel PIL nazionale. Le principali attività produttive nel settore manifatturiero comprendono la produzione automobilistica, farmaceutica e chimica, la produzione alimentare, l'elettronica, la produzione tessile, ecc.

Il calcolo tiene conto dell'inflazione applicando un deflatore basato sull'indice dei prezzi alla produzione. Questo indice viene utilizzato perché misura i prezzi effettivi dei manufatti a livello di produzione. Ciò consente di misurare il fatturato netto dei produttori escludendo i margini al dettaglio. È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia nazionale. È usato nel calcolo del PIL dell'India. La crescita della produzione manifatturiera funge da indicatore principale dell'attività dei consumatori e della crescita delle vendite al dettaglio. Inoltre, questo settore è un'importante fonte di occupazione. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori: