Calendario Economico
Produzione Manifatturiera da Inizio Anno Finanziario India a/a (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)
|Basso
|3.9%
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
3.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Produzione Manifatturiera FYTD a/a mostra la variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria indiana nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno fiscale (1 aprile) e la data del rapporto, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I volumi di produzione manifatturiera sono calcolati utilizzando il VAL (Valore Aggiunto Lordo) a prezzi correnti di base.
La produzione è una delle aree target dell'economia indiana. Il governo ha lanciato l'iniziativa "Make In India" per aumentare la produzione e la quota di produzione nel PIL nazionale. Le principali attività produttive nel settore manifatturiero comprendono la produzione automobilistica, farmaceutica e chimica, la produzione alimentare, l'elettronica, la produzione tessile, ecc.
Il calcolo tiene conto dell'inflazione applicando un deflatore basato sull'indice dei prezzi alla produzione. Questo indice viene utilizzato perché misura i prezzi effettivi dei manufatti a livello di produzione. Ciò consente di misurare il fatturato netto dei produttori escludendo i margini al dettaglio. È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia nazionale. È usato nel calcolo del PIL dell'India. La crescita della produzione manifatturiera funge da indicatore principale dell'attività dei consumatori e della crescita delle vendite al dettaglio. Inoltre, questo settore è un'importante fonte di occupazione. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera da Inizio Anno Finanziario India a/a (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico.
