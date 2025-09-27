CalendarioSezioni

Produzione Manifatturiera da Inizio Anno Finanziario India a/a (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Settore
Azienda
Basso 3.9%
Ultima versione
Precedente
3.9%
Prossima versione
Precedente
Produzione Manifatturiera FYTD a/a mostra la variazione del valore dei beni prodotti nel settore manifatturiero dell'industria indiana nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno fiscale (1 aprile) e la data del rapporto, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. I volumi di produzione manifatturiera sono calcolati utilizzando il VAL (Valore Aggiunto Lordo) a prezzi correnti di base.

La produzione è una delle aree target dell'economia indiana. Il governo ha lanciato l'iniziativa "Make In India" per aumentare la produzione e la quota di produzione nel PIL nazionale. Le principali attività produttive nel settore manifatturiero comprendono la produzione automobilistica, farmaceutica e chimica, la produzione alimentare, l'elettronica, la produzione tessile, ecc.

Il calcolo tiene conto dell'inflazione applicando un deflatore basato sull'indice dei prezzi alla produzione. Questo indice viene utilizzato perché misura i prezzi effettivi dei manufatti a livello di produzione. Ciò consente di misurare il fatturato netto dei produttori escludendo i margini al dettaglio. È uno degli indicatori a breve termine dello sviluppo dell'economia nazionale. È usato nel calcolo del PIL dell'India. La crescita della produzione manifatturiera funge da indicatore principale dell'attività dei consumatori e della crescita delle vendite al dettaglio. Inoltre, questo settore è un'importante fonte di occupazione. Pertanto, la crescita dell'indice potrebbe avere un effetto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Manifatturiera da Inizio Anno Finanziario India a/a (India Manufacturing Production Financial Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
3.9%
mag 2025
N/D
4.1%
mar 2025
4.1%
4.1%
feb 2025
4.1%
4.2%
gen 2025
4.2%
4.0%
dic 2024
4.0%
4.1%
nov 2024
4.1%
3.8%
ott 2024
3.8%
3.7%
set 2024
3.7%
3.6%
ago 2024
3.6%
4.2%
lug 2024
4.2%
3.8%
giu 2024
3.8%
4.3%
mag 2024
4.3%
5.5%
mar 2024
5.5%
5.4%
feb 2024
5.4%
5.4%
gen 2024
5.4%
5.6%
dic 2023
5.6%
5.8%
nov 2023
5.8%
6.4%
ott 2023
6.4%
5.7%
set 2023
5.7%
5.8%
ago 2023
5.8%
4.8%
lug 2023
4.8%
4.7%
giu 2023
4.7%
5.5%
mag 2023
5.5%
4.5%
mar 2023
4.5%
4.9%
feb 2023
4.9%
4.8%
gen 2023
4.8%
4.8%
dic 2022
4.8%
5.0%
nov 2022
5.0%
5.0%
ott 2022
5.0%
6.8%
set 2022
6.8%
7.9%
ago 2022
7.9%
10.2%
lug 2022
10.2%
12.7%
giu 2022
12.7%
12.8%
mag 2022
12.8%
11.7%
mar 2022
11.7%
12.9%
feb 2022
12.9%
14.3%
gen 2022
14.3%
16.0%
dic 2021
16.0%
18.5%
nov 2021
18.5%
21.2%
ott 2021
21.2%
25.3%
set 2021
25.3%
31.2%
ago 2021
31.2%
39.0%
lug 2021
39.0%
53.7%
giu 2021
53.7%
88.8%
mag 2021
88.8%
-9.8%
mar 2021
-9.8%
-12.6%
feb 2021
-12.6%
-13.6%
gen 2021
-13.6%
-15.1%
dic 2020
-15.1%
-17.3%
12
Esporta

