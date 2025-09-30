Il debito estero dell'India riflette l'importo totale di tutti i debiti del paese nei confronti dei creditori stranieri. I debitori possono essere il governo centrale dell'India, i governi locali, le società e i cittadini. Tra i creditori ci sono banche commerciali private, governi stranieri e organizzazioni finanziarie internazionali, come il FMI.

Le informazioni sul debito estero dell'India sono pubblicate trimestralmente, con un ritardo di un trimestre. Le statistiche per i primi due trimestri sono pubblicate dalla Reserve Bank of India, i dati sugli almeno due trimestri sono forniti dal Ministero delle Finanze. Inoltre, il governo pubblica annualmente un'analisi statistica dettagliata del debito estero del paese.

I dati statistici comprendono sia gli obblighi a lungo che a breve termine. Inoltre, i dati dettagliati forniscono una ripartizione per tipo di debito: debito multilaterale, bilaterale, del FMI, credito all'esportazione, prestiti commerciali, depositi da non residenti, ecc.

Una diminuzione del debito estero è considerata un fattore favorevole che può influenzare positivamente le quotazioni della valuta nazionale. Al contrario, l'aumento del debito può essere visto come negativo.

Ultimi valori: