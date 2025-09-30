Calendario Economico
Debito Estero dell'India (India External Debt)
|Basso
|$747.2 B
|$16.7 B
|
$735.9 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$782.7 B
|
$747.2 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il debito estero dell'India riflette l'importo totale di tutti i debiti del paese nei confronti dei creditori stranieri. I debitori possono essere il governo centrale dell'India, i governi locali, le società e i cittadini. Tra i creditori ci sono banche commerciali private, governi stranieri e organizzazioni finanziarie internazionali, come il FMI.
Le informazioni sul debito estero dell'India sono pubblicate trimestralmente, con un ritardo di un trimestre. Le statistiche per i primi due trimestri sono pubblicate dalla Reserve Bank of India, i dati sugli almeno due trimestri sono forniti dal Ministero delle Finanze. Inoltre, il governo pubblica annualmente un'analisi statistica dettagliata del debito estero del paese.
I dati statistici comprendono sia gli obblighi a lungo che a breve termine. Inoltre, i dati dettagliati forniscono una ripartizione per tipo di debito: debito multilaterale, bilaterale, del FMI, credito all'esportazione, prestiti commerciali, depositi da non residenti, ecc.
Una diminuzione del debito estero è considerata un fattore favorevole che può influenzare positivamente le quotazioni della valuta nazionale. Al contrario, l'aumento del debito può essere visto come negativo.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Debito Estero dell'India (India External Debt)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
