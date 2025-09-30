CalendarioSezioni

Debito Estero dell'India (India External Debt)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Reserve Bank of India
Settore
Governo
Basso $​747.2 B $​16.7 B
$​735.9 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​782.7 B
$​747.2 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il debito estero dell'India riflette l'importo totale di tutti i debiti del paese nei confronti dei creditori stranieri. I debitori possono essere il governo centrale dell'India, i governi locali, le società e i cittadini. Tra i creditori ci sono banche commerciali private, governi stranieri e organizzazioni finanziarie internazionali, come il FMI.

Le informazioni sul debito estero dell'India sono pubblicate trimestralmente, con un ritardo di un trimestre. Le statistiche per i primi due trimestri sono pubblicate dalla Reserve Bank of India, i dati sugli almeno due trimestri sono forniti dal Ministero delle Finanze. Inoltre, il governo pubblica annualmente un'analisi statistica dettagliata del debito estero del paese.

I dati statistici comprendono sia gli obblighi a lungo che a breve termine. Inoltre, i dati dettagliati forniscono una ripartizione per tipo di debito: debito multilaterale, bilaterale, del FMI, credito all'esportazione, prestiti commerciali, depositi da non residenti, ecc.

Una diminuzione del debito estero è considerata un fattore favorevole che può influenzare positivamente le quotazioni della valuta nazionale. Al contrario, l'aumento del debito può essere visto come negativo.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Debito Estero dell'India (India External Debt)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
$​747.2 B
$​16.7 B
$​735.9 B
1 Q 2025
$​44.9 B
$​697.7 B
$​717.9 B
4 Q 2024
$​717.9 B
$​721.5 B
$​712.7 B
3 Q 2024
$​711.8 B
$​700.2 B
$​682.3 B
2 Q 2024
$​682.3 B
$​665.5 B
$​668.9 B
1 Q 2024
$​663.8 B
$​666.7 B
$​624.1 B
4 Q 2023
$​648.2 B
$​635.3 B
3 Q 2023
$​635.3 B
$​629.1 B
2 Q 2023
$​629.1 B
$​640.9 B
$​624.7 B
1 Q 2023
$​624.7 B
$​620.1 B
$​613.1 B
4 Q 2022
$​613.1 B
$​600.0 B
$​610.5 B
3 Q 2022
$​610.5 B
$​604.9 B
$​612.7 B
2 Q 2022
$​617.1 B
$​607.8 B
$​619.6 B
1 Q 2022
$​620.7 B
$​615.5 B
$​573.7 B
4 Q 2021
$​614.9 B
$​609.5 B
$​603.4 B
3 Q 2021
$​593.1 B
$​587.7 B
$​570.8 B
2 Q 2021
$​571.3 B
$​590.0 B
$​569.7 B
1 Q 2021
$​570.0 B
$​581.6 B
$​558.4 B
4 Q 2020
$​563.5 B
$​566.0 B
$​556.7 B
3 Q 2020
$​556.2 B
$​577.0 B
$​554.5 B
2 Q 2020
$​554.5 B
$​535.7 B
$​558.4 B
1 Q 2020
$​558.5 B
$​554.9 B
$​563.9 B
4 Q 2019
$​563.9 B
$​545.7 B
$​557.5 B
3 Q 2019
$​557.5 B
$​557.4 B
2 Q 2019
$​557.4 B
$​543.0 B
1 Q 2019
$​543.0 B
$​521.0 B
4 Q 2018
$​521.0 B
$​510.4 B
3 Q 2018
$​510.4 B
$​514.4 B
2 Q 2018
$​514.4 B
$​529.7 B
1 Q 2018
$​529.7 B
$​513.4 B
4 Q 2017
$​513.4 B
$​495.7 B
3 Q 2017
$​495.7 B
$​485.8 B
2 Q 2017
$​485.8 B
$​471.9 B
1 Q 2017
$​471.9 B
$​456.1 B
4 Q 2016
$​456.1 B
$​484.3 B
3 Q 2016
$​484.3 B
$​479.7 B
2 Q 2016
$​479.7 B
$​485.6 B
1 Q 2016
$​485.6 B
$​480.2 B
4 Q 2015
$​480.2 B
$​483.2 B
3 Q 2015
$​483.2 B
$​482.9 B
2 Q 2015
$​482.9 B
$​475.8 B
1 Q 2015
$​475.8 B
$​461.9 B
4 Q 2014
$​461.9 B
$​455.9 B
3 Q 2014
$​455.9 B
$​450.1 B
2 Q 2014
$​450.1 B
$​440.6 B
1 Q 2014
$​440.6 B
$​426.0 B
4 Q 2013
$​426.0 B
$​400.3 B
3 Q 2013
$​400.3 B
$​388.5 B
2 Q 2013
$​388.5 B
$​390.0 B
1 Q 2013
$​390.0 B
$​376.3 B
12
Esporta

