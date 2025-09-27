L'Indice della Produzione Industriale (IIP) FYTD a/a riflette le variazioni del volume dei manufatti e dell'attività del settore industriale nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno fiscale (1 aprile) e la data di riferimento, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice copre la produzione di società minerarie, manifatturiere ed energetiche.

All'interno dell'indice, i volumi di produzione sono calcolati in valore di output, cioè il valore della produzione. Se la produzione di beni richiede più di un mese (come ad esempio le automobili), tali beni sono contabili come "Lavori Operativi in Corso". Ciò consente di evitare picchi che possono apparire quando si raccolgono dati in termini puramente quantitativi. Un deflatore viene utilizzato nel calcolo della produzione di valore aggiunto.

L’IIP è un indice composito, in cui il valore finale viene calcolato utilizzando i valori di produzione delle singole industrie indiane. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che ha il livello di riferimento di 100 (adottato nel 2011-2012). Inoltre, i dati dell'anno di base vengono utilizzati come riferimento di peso, che viene aggiornato di volta in volta per riflettere i cambiamenti effettivi nella struttura e nella composizione del settore, che possono essere collegati allo sviluppo tecnologico, alle riforme economiche e ai cambiamenti nella struttura dei consumi.

Le agenzie di origine selezionano le aziende per gruppi specifici di prodotti per raccogliere statistiche. Le agenzie sono ministeri indiani e dipartimenti governativi, forniscono i dati raccolti al gruppo di lavoro del Ministero delle statistiche.

La pubblicazione dell'indicatore è attentamente monitorata da economisti e analisti, in quanto riflette l'efficacia dell'economia del paese e la sua direzione. Il confronto di dati di periodo simili per l'anno in corso e l'anno precedente consente la previsione dei risultati dell'anno fiscale per l'economia del paese. Una lettura superiore al previsto può essere vista come positiva per le quotazioni in rupia indiana.

Ultimi valori: