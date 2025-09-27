CalendarioSezioni

Produzione Industriale da Inizio Anno Finanziario India a/a (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Settore
Azienda
Basso 2.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
2.1%
2.3%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
L'Indice della Produzione Industriale (IIP) FYTD a/a riflette le variazioni del volume dei manufatti e dell'attività del settore industriale nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno fiscale (1 aprile) e la data di riferimento, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'indice copre la produzione di società minerarie, manifatturiere ed energetiche.

All'interno dell'indice, i volumi di produzione sono calcolati in valore di output, cioè il valore della produzione. Se la produzione di beni richiede più di un mese (come ad esempio le automobili), tali beni sono contabili come "Lavori Operativi in Corso". Ciò consente di evitare picchi che possono apparire quando si raccolgono dati in termini puramente quantitativi. Un deflatore viene utilizzato nel calcolo della produzione di valore aggiunto.

L’IIP è un indice composito, in cui il valore finale viene calcolato utilizzando i valori di produzione delle singole industrie indiane. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che ha il livello di riferimento di 100 (adottato nel 2011-2012). Inoltre, i dati dell'anno di base vengono utilizzati come riferimento di peso, che viene aggiornato di volta in volta per riflettere i cambiamenti effettivi nella struttura e nella composizione del settore, che possono essere collegati allo sviluppo tecnologico, alle riforme economiche e ai cambiamenti nella struttura dei consumi.

Le agenzie di origine selezionano le aziende per gruppi specifici di prodotti per raccogliere statistiche. Le agenzie sono ministeri indiani e dipartimenti governativi, forniscono i dati raccolti al gruppo di lavoro del Ministero delle statistiche.

La pubblicazione dell'indicatore è attentamente monitorata da economisti e analisti, in quanto riflette l'efficacia dell'economia del paese e la sua direzione. Il confronto di dati di periodo simili per l'anno in corso e l'anno precedente consente la previsione dei risultati dell'anno fiscale per l'economia del paese. Una lettura superiore al previsto può essere vista come positiva per le quotazioni in rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale da Inizio Anno Finanziario India a/a (India Industrial Production Financial Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
2.3%
mag 2025
N/D
3.7%
4.0%
mar 2025
4.0%
4.0%
4.1%
feb 2025
4.1%
4.0%
4.2%
gen 2025
4.2%
3.9%
4.0%
dic 2024
4.0%
4.2%
4.1%
nov 2024
4.1%
4.1%
4.0%
ott 2024
4.0%
3.5%
4.0%
set 2024
4.0%
3.7%
4.2%
ago 2024
4.2%
4.6%
5.2%
lug 2024
5.2%
4.7%
5.2%
giu 2024
5.2%
4.8%
5.4%
mag 2024
5.4%
5.6%
5.8%
apr 2024
5.8%
5.8%
mar 2024
5.8%
6.0%
5.9%
feb 2024
5.9%
5.3%
5.9%
gen 2024
5.9%
5.4%
6.1%
dic 2023
6.1%
5.8%
6.4%
nov 2023
6.4%
6.5%
6.9%
ott 2023
6.9%
6.1%
6.0%
set 2023
6.0%
5.5%
6.1%
ago 2023
6.1%
4.7%
4.8%
lug 2023
4.8%
4.7%
4.5%
giu 2023
4.5%
5.0%
4.8%
mag 2023
4.8%
5.1%
5.1%
mar 2023
5.1%
5.2%
5.5%
feb 2023
5.5%
5.2%
5.4%
gen 2023
5.4%
5.3%
5.4%
dic 2022
5.4%
5.8%
5.5%
nov 2022
5.5%
6.7%
5.3%
ott 2022
5.3%
8.3%
7.0%
set 2022
7.0%
10.1%
7.7%
ago 2022
7.7%
11.5%
10.0%
lug 2022
10.0%
11.9%
12.7%
giu 2022
12.7%
11.8%
12.9%
mag 2022
12.9%
12.3%
11.3%
mar 2022
11.3%
13.7%
12.5%
feb 2022
12.5%
15.4%
13.7%
gen 2022
13.7%
17.7%
15.2%
dic 2021
15.2%
20.7%
17.4%
nov 2021
17.4%
24.8%
20.0%
ott 2021
20.0%
36.1%
23.5%
set 2021
23.5%
58.8%
28.6%
ago 2021
28.6%
68.2%
34.1%
lug 2021
34.1%
34.9%
45.0%
giu 2021
45.0%
40.6%
68.8%
mag 2021
68.8%
-11.8%
-8.6%
mar 2021
-8.6%
-13.6%
-11.3%
feb 2021
-11.3%
-15.6%
-12.2%
gen 2021
-12.2%
-18.3%
-13.5%
123
