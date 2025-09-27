Markit Manufacturing PMI è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore manifatturiero indiano nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in circa 400 aziende private del settore manifatturiero. Le risposte sono valutate rispetto al mese precedente.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività di produzione di un'azienda. Pertanto, sono tra i primi a vedere quando le condizioni cambiano in meglio o in peggio. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro aziendale, come la produzione, il numero di nuovi ordini, le scorte, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI Manifatturiero è uno degli indici più popolari monitorato da vicino dagli economisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore. È interpretato come un indicatore principale dell'attività commerciale e dell'inflazione. La crescita del PMI è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in rupia indiana.

Ultimi valori: