Calendario Economico
Indice dei Prezzi all'Ingrosso - Prodotti Manifatturiera India a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)
|Basso
|2.55%
|2.41%
|
2.05%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|2.93%
|
2.55%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Prodotti Manifatturieri a/a riflette una variazione dei prezzi all'ingrosso per il gruppo di manufatti, nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione.
Il WPI comune è calcolato per il paniere composto da tre gruppi: Articoli primari, Carburante ed Energia, Prodotti Manifatturieri. Quest'ultimo gruppo ha il peso maggiore di 64,23. I prodotti inclusi nel campione di statistiche dei prezzi coprono non meno dell'80% della produzione da parte delle imprese industriali indiane.
L'indicatore è compilato dall'Office of the Controller General of Accounts (CGA) che raccoglie dati da aziende manifatturiere del settore pubblico e privato. Il campione di imprese, così come l'insieme dei prodotti intervistati, vengono aggiornati di volta in volta in conformità con la struttura del mercato in evoluzione.
L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, perché le variazioni dei prezzi all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento a breve termine dei prezzi al dettaglio e della spesa dei consumatori, che potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Ingrosso - Prodotti Manifatturiera India a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress