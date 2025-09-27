Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Prodotti Manifatturieri a/a riflette una variazione dei prezzi all'ingrosso per il gruppo di manufatti, nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione.

Il WPI comune è calcolato per il paniere composto da tre gruppi: Articoli primari, Carburante ed Energia, Prodotti Manifatturieri. Quest'ultimo gruppo ha il peso maggiore di 64,23. I prodotti inclusi nel campione di statistiche dei prezzi coprono non meno dell'80% della produzione da parte delle imprese industriali indiane.

L'indicatore è compilato dall'Office of the Controller General of Accounts (CGA) che raccoglie dati da aziende manifatturiere del settore pubblico e privato. Il campione di imprese, così come l'insieme dei prodotti intervistati, vengono aggiornati di volta in volta in conformità con la struttura del mercato in evoluzione.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, perché le variazioni dei prezzi all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento a breve termine dei prezzi al dettaglio e della spesa dei consumatori, che potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori: