Indice dei Prezzi all'Ingrosso - Prodotti Manifatturiera India a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ufficio del Consigliere Economico (Office of the Economic Adviser)
Settore
Prezzi
Basso 2.55%
2.05%
Ultima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
2.93%
2.55%
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Prodotti Manifatturieri a/a riflette una variazione dei prezzi all'ingrosso per il gruppo di manufatti, nel mese in questione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione.

Il WPI comune è calcolato per il paniere composto da tre gruppi: Articoli primari, Carburante ed Energia, Prodotti Manifatturieri. Quest'ultimo gruppo ha il peso maggiore di 64,23. I prodotti inclusi nel campione di statistiche dei prezzi coprono non meno dell'80% della produzione da parte delle imprese industriali indiane.

L'indicatore è compilato dall'Office of the Controller General of Accounts (CGA) che raccoglie dati da aziende manifatturiere del settore pubblico e privato. Il campione di imprese, così come l'insieme dei prodotti intervistati, vengono aggiornati di volta in volta in conformità con la struttura del mercato in evoluzione.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, perché le variazioni dei prezzi all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento a breve termine dei prezzi al dettaglio e della spesa dei consumatori, che potrebbe avere un impatto positivo sulle quotazioni della rupia indiana.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Ingrosso - Prodotti Manifatturiera India a/a (India Wholesale Price Index - Manufactured Products y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
2.55%
2.41%
2.05%
lug 2025
2.05%
1.63%
2.04%
mag 2025
2.04%
2.71%
2.62%
apr 2025
2.62%
3.49%
3.07%
mar 2025
3.07%
2.96%
2.86%
feb 2025
2.86%
2.10%
2.51%
gen 2025
2.51%
2.10%
2.14%
dic 2024
2.14%
2.34%
2.00%
nov 2024
2.00%
1.93%
1.50%
ott 2024
1.50%
0.28%
1.00%
set 2024
1.00%
0.56%
1.22%
ago 2024
1.22%
0.99%
1.58%
lug 2024
1.58%
1.03%
1.43%
giu 2024
1.43%
0.18%
0.78%
mag 2024
0.78%
-0.63%
-0.42%
apr 2024
-0.42%
0.07%
-0.85%
mar 2024
-0.85%
0.40%
-1.27%
feb 2024
-1.27%
-0.10%
-1.13%
gen 2024
-1.13%
-0.19%
-0.71%
dic 2023
-0.71%
-1.78%
-0.64%
nov 2023
-0.64%
-0.45%
-1.13%
ott 2023
-1.13%
0.10%
-1.34%
set 2023
-1.34%
-2.33%
-2.37%
ago 2023
-2.37%
-3.47%
-2.51%
lug 2023
-2.51%
-3.04%
-2.71%
giu 2023
-2.71%
-2.27%
-2.97%
mag 2023
-2.97%
-2.28%
-2.42%
apr 2023
-2.42%
-2.15%
-0.77%
mar 2023
-0.77%
0.56%
1.94%
feb 2023
1.94%
2.07%
2.99%
gen 2023
2.99%
4.35%
3.37%
dic 2022
3.37%
3.07%
3.59%
nov 2022
3.59%
3.03%
4.42%
ott 2022
4.42%
4.96%
6.34%
set 2022
6.34%
7.55%
7.51%
ago 2022
7.51%
9.08%
8.16%
lug 2022
8.16%
9.53%
9.19%
giu 2022
9.19%
9.16%
10.11%
mag 2022
10.11%
10.14%
10.85%
apr 2022
10.85%
11.67%
10.71%
mar 2022
10.71%
9.60%
9.84%
feb 2022
9.84%
8.42%
9.42%
gen 2022
9.42%
9.81%
10.62%
dic 2021
10.62%
11.77%
11.92%
nov 2021
11.92%
11.84%
12.04%
ott 2021
12.04%
11.60%
11.41%
set 2021
11.41%
12.18%
11.39%
ago 2021
11.39%
11.87%
11.20%
lug 2021
11.20%
10.06%
10.88%
giu 2021
10.88%
11.67%
10.83%
123
Esporta

Il tuo codice di incorporamento