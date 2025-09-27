CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell'India - Carburante ed Energia a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)

India
INR, Rupia indiana
Ufficio del Consigliere Economico (Office of the Economic Adviser)
Prezzi
Basso -3.17% -1.37%
-2.43%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-3.25%
-3.17%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Fuel & Energy a/a riflette le variazioni dei prezzi all'ingrosso per i gruppi di beni specificati, nel mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le statistiche riflettono i prezzi del carbone, degli oli minerali e dell'elettricità. I volumi di vendita nell'anno di base fungono da dati di pesatura (= pesi dell'indice).

I dati sono forniti dal Ministero del Petrolio e del Gas Naturale, nonché dalle principali società di raffinazione del petrolio e da 49 centrali elettriche indiane. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che è attualmente fissato al 2011-2012.

L'indice riflette i prezzi effettivamente pagati (non quotati, prezzi base o medi) che l'acquirente paga durante la transazione. Ai componenti dell'indice vengono dati pesi diversi, riflettendo l'importanza dei prodotti per l'economia indiana. La composizione e i pesi dei componenti vengono rivisti di volta in volta per riflettere l'effettiva struttura del consumo.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, in quanto le variazioni dei prezzi all'ingrosso del carburante e dell'energia portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali e possono influenzare i costi di produzione. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento della spesa dei consumatori, che può avere un impatto positivo sui tassi di cambio INR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell'India - Carburante ed Energia a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-3.17%
-1.37%
-2.43%
lug 2025
-2.43%
-1.89%
-2.27%
mag 2025
-2.27%
-3.03%
-2.18%
apr 2025
-2.18%
0.29%
0.20%
mar 2025
0.20%
0.68%
-0.71%
feb 2025
-0.71%
0.32%
-2.78%
gen 2025
-2.78%
-4.25%
-3.79%
dic 2024
-3.79%
-7.80%
-5.83%
nov 2024
-5.83%
-4.92%
-5.79%
ott 2024
-5.79%
-2.67%
-4.05%
set 2024
-4.05%
0.52%
-0.67%
ago 2024
-0.67%
-2.46%
1.72%
lug 2024
1.72%
6.68%
1.03%
giu 2024
1.03%
8.09%
1.35%
mag 2024
1.35%
5.01%
1.38%
apr 2024
1.38%
-0.65%
-0.77%
mar 2024
-0.77%
-1.83%
-1.59%
feb 2024
-1.59%
3.22%
-0.51%
gen 2024
-0.51%
0.97%
-2.41%
dic 2023
-2.41%
-7.11%
-4.61%
nov 2023
-4.61%
-8.50%
-2.47%
ott 2023
-2.47%
-5.23%
-3.35%
set 2023
-3.35%
-3.50%
-6.03%
ago 2023
-6.03%
-10.73%
-12.79%
lug 2023
-12.79%
-14.77%
-12.63%
giu 2023
-12.63%
-12.88%
-9.17%
mag 2023
-9.17%
-6.68%
0.93%
apr 2023
0.93%
-2.91%
8.96%
mar 2023
8.96%
5.40%
14.82%
feb 2023
14.82%
15.63%
15.15%
gen 2023
15.15%
19.80%
18.09%
dic 2022
18.09%
11.06%
17.35%
nov 2022
17.35%
9.84%
23.17%
ott 2022
23.17%
21.61%
32.61%
set 2022
32.61%
28.73%
33.67%
ago 2022
33.67%
54.65%
43.75%
lug 2022
43.75%
50.94%
40.38%
giu 2022
40.38%
47.65%
40.62%
mag 2022
40.62%
36.29%
38.66%
apr 2022
38.66%
32.57%
34.52%
mar 2022
34.52%
34.14%
31.50%
feb 2022
31.50%
32.89%
32.27%
gen 2022
32.27%
21.87%
32.30%
dic 2021
32.30%
35.08%
39.81%
nov 2021
39.81%
43.32%
37.18%
ott 2021
37.18%
32.06%
24.81%
set 2021
24.81%
32.05%
26.09%
ago 2021
26.09%
17.55%
26.02%
lug 2021
26.02%
25.59%
32.83%
giu 2021
32.83%
42.39%
37.61%
123
