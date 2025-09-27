L'indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Fuel & Energy a/a riflette le variazioni dei prezzi all'ingrosso per i gruppi di beni specificati, nel mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le statistiche riflettono i prezzi del carbone, degli oli minerali e dell'elettricità. I volumi di vendita nell'anno di base fungono da dati di pesatura (= pesi dell'indice).

I dati sono forniti dal Ministero del Petrolio e del Gas Naturale, nonché dalle principali società di raffinazione del petrolio e da 49 centrali elettriche indiane. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che è attualmente fissato al 2011-2012.

L'indice riflette i prezzi effettivamente pagati (non quotati, prezzi base o medi) che l'acquirente paga durante la transazione. Ai componenti dell'indice vengono dati pesi diversi, riflettendo l'importanza dei prodotti per l'economia indiana. La composizione e i pesi dei componenti vengono rivisti di volta in volta per riflettere l'effettiva struttura del consumo.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, in quanto le variazioni dei prezzi all'ingrosso del carburante e dell'energia portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali e possono influenzare i costi di produzione. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento della spesa dei consumatori, che può avere un impatto positivo sui tassi di cambio INR.

Ultimi valori: