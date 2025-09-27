Calendario Economico
Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell'India - Carburante ed Energia a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)
|Basso
|-3.17%
|-1.37%
|
-2.43%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-3.25%
|
-3.17%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Fuel & Energy a/a riflette le variazioni dei prezzi all'ingrosso per i gruppi di beni specificati, nel mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le statistiche riflettono i prezzi del carbone, degli oli minerali e dell'elettricità. I volumi di vendita nell'anno di base fungono da dati di pesatura (= pesi dell'indice).
I dati sono forniti dal Ministero del Petrolio e del Gas Naturale, nonché dalle principali società di raffinazione del petrolio e da 49 centrali elettriche indiane. L'indice è calcolato rispetto al periodo di base, che è attualmente fissato al 2011-2012.
L'indice riflette i prezzi effettivamente pagati (non quotati, prezzi base o medi) che l'acquirente paga durante la transazione. Ai componenti dell'indice vengono dati pesi diversi, riflettendo l'importanza dei prodotti per l'economia indiana. La composizione e i pesi dei componenti vengono rivisti di volta in volta per riflettere l'effettiva struttura del consumo.
L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, in quanto le variazioni dei prezzi all'ingrosso del carburante e dell'energia portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali e possono influenzare i costi di produzione. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento della spesa dei consumatori, che può avere un impatto positivo sui tassi di cambio INR.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell'India - Carburante ed Energia a/a (India Wholesale Price Index - Fuel & Energy y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress