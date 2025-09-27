CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m (India Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione del Programma (Ministry of Statistics and Programme Implementation)
Settore
Prezzi
Basso 0.46%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.46%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m dell'India riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi nel mese in corso rispetto al precedente. Le informazioni sui prezzi vengono raccolte mensilmente intervistando i residenti delle aree urbane che lavorano in aziende del settore privato e pubblico.

L'indice si occupa dei prezzi di beni e servizi dal paniere dei consumatori, la cui composizione riflette la struttura dei consumi delle famiglie indiane.

Le voci del paniere vengono riviste almeno una volta all'anno per riflettere i modelli economici, tecnologici e culturali effettivi. Un insieme fisso di pesi viene applicato alle variazioni di prezzo per ciascuna voce del paniere (il peso della voce del paniere riflette la sua importanza per il bilancio familiare tipico). Se un marchio di prodotto non viene più presentato nei negozi, quello più vicino ad esso nel prezzo e comparabile in termini di qualità viene aggiunto al carrello per mantenere la rappresentatività.

Il calcolo dell'IPC non include le spese delle abitazioni occupate dai proprietari (tali opere tecniche) e le tasse. Tuttavia, le bollette, le piccole riparazioni domestiche e la manutenzione degli impianti sono incluse nell'indice.

L'indice è destagionalizzato per consentire un monitoraggio efficiente delle variazioni mese su mese. L'indice dei prezzi al consumo è l'indicatore chiave per misurare l'inflazione e lo stato dell'economia indiana. Questo indice può influenzare i tassi di interesse, gli incentivi fiscali, i salari e i benefici statali. Essendo una misura dell'inflazione, l'IPC può avere un forte impatto sul valore della rupia indiana. La sua crescita può essere vista come positiva per le quotazioni INR.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m (India Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.46%
lug 2025
N/D
giu 2025
N/D
0.21%
mag 2025
0.21%
-0.97%
gen 2025
-0.97%
-0.56%
dic 2024
-0.56%
-0.15%
nov 2024
-0.15%
1.34%
ott 2024
1.34%
0.62%
set 2024
0.62%
0.00%
ago 2024
0.00%
1.40%
lug 2024
1.40%
1.33%
giu 2024
1.33%
0.48%
mag 2024
0.48%
0.48%
apr 2024
0.48%
0.00%
mar 2024
0.00%
0.16%
feb 2024
0.16%
-0.11%
gen 2024
-0.11%
-0.32%
dic 2023
-0.32%
0.54%
nov 2023
0.54%
0.65%
ott 2023
0.65%
-1.13%
set 2023
-1.13%
-0.05%
ago 2023
-0.05%
2.93%
lug 2023
2.93%
1.01%
giu 2023
1.01%
0.51%
mag 2023
0.51%
0.51%
apr 2023
0.51%
0.23%
mar 2023
0.23%
0.17%
feb 2023
0.17%
0.46%
gen 2023
0.46%
-0.45%
dic 2022
-0.45%
-0.11%
nov 2022
-0.11%
0.80%
ott 2022
0.80%
0.57%
set 2022
0.57%
0.52%
ago 2022
0.52%
0.46%
lug 2022
0.46%
0.52%
giu 2022
0.52%
0.94%
mag 2022
0.94%
1.43%
apr 2022
1.43%
0.96%
mar 2022
0.96%
0.24%
feb 2022
0.24%
-0.30%
gen 2022
-0.30%
-0.36%
dic 2021
-0.36%
0.73%
nov 2021
0.73%
1.41%
ott 2021
1.41%
0.18%
set 2021
0.18%
0.25%
ago 2021
0.25%
0.74%
lug 2021
0.74%
0.56%
giu 2021
0.56%
1.65%
mag 2021
1.65%
0.70%
apr 2021
0.70%
0.13%
12
Esporta

