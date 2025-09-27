Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m (India Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Basso
|0.46%
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.46%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m dell'India riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi nel mese in corso rispetto al precedente. Le informazioni sui prezzi vengono raccolte mensilmente intervistando i residenti delle aree urbane che lavorano in aziende del settore privato e pubblico.
L'indice si occupa dei prezzi di beni e servizi dal paniere dei consumatori, la cui composizione riflette la struttura dei consumi delle famiglie indiane.
Le voci del paniere vengono riviste almeno una volta all'anno per riflettere i modelli economici, tecnologici e culturali effettivi. Un insieme fisso di pesi viene applicato alle variazioni di prezzo per ciascuna voce del paniere (il peso della voce del paniere riflette la sua importanza per il bilancio familiare tipico). Se un marchio di prodotto non viene più presentato nei negozi, quello più vicino ad esso nel prezzo e comparabile in termini di qualità viene aggiunto al carrello per mantenere la rappresentatività.
Il calcolo dell'IPC non include le spese delle abitazioni occupate dai proprietari (tali opere tecniche) e le tasse. Tuttavia, le bollette, le piccole riparazioni domestiche e la manutenzione degli impianti sono incluse nell'indice.
L'indice è destagionalizzato per consentire un monitoraggio efficiente delle variazioni mese su mese. L'indice dei prezzi al consumo è l'indicatore chiave per misurare l'inflazione e lo stato dell'economia indiana. Questo indice può influenzare i tassi di interesse, gli incentivi fiscali, i salari e i benefici statali. Essendo una misura dell'inflazione, l'IPC può avere un forte impatto sul valore della rupia indiana. La sua crescita può essere vista come positiva per le quotazioni INR.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m (India Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico.
