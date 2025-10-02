Il Conto Corrente fa parte del saldo dei pagamenti dell'India, che è un dato sistematizzato su tutte le transazioni economiche tra residenti e non residenti. Oltre al valore assoluto, il Conto Corrente è espresso anche in percentuale del PIL del paese, che indica il livello di competitività internazionale del paese.

Il Conto Corrente riflette tutte le operazioni relative a beni e servizi, nonché i redditi primari e secondari. Il reddito primario comprende i redditi da investimento (ad esempio, interessi e dividendi). Il reddito secondario si riferisce a trasferimenti correnti tra residenti e non residenti non soggetti ad alcuna condizione. Ad esempio, si tratta di trasferimenti correnti dal governo centrale o di aiuti esteri.

Un avanzo delle partite correnti aumenta le attività nette con l'estero e comporta un aumento delle esportazioni di capitali sotto forma di un aumento delle attività con l'estero nel conto del capitale. Alcuni economisti interpretano questo come un segno di debolezza, altri come la sua forza. Nel caso di un disavanzo delle partite correnti, questo è esattamente l'opposto. Inoltre, gli squilibri esterni di lunga durata e crescenti sono visti come cause di crisi finanziarie.

In generale, tuttavia, i valori che superano le aspettative sono considerati positivi per la rupia indiana.

Ultimi valori: