Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell'India - Prodotti Alimentari a/a (India Wholesale Price Index - Food y/y)

Paese:
India
INR, Rupia indiana
Sorgente:
Ufficio del Consigliere Economico (Office of the Economic Adviser)
Settore
Prezzi
Basso -3.06% 0.18%
-6.29%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.53%
-3.06%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Alimentare a/a misura le variazioni dei prezzi all'ingrosso per il paniere alimentare al consumo nel mese in questione rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione alimentare.

L'indice viene calcolato in base al valore WPI cumulativo del gruppo alimentare nella sezione Produzione e del gruppo appropriato nella sezione Beni primari. Pertanto, è un indice derivato. Le componenti sono calcolate rispetto a un periodo di riferimento, attualmente fissato per il periodo 2011-2012.

L'indice si occupa dei prezzi effettivi pagati dagli acquirenti all'ingrosso durante la transazione. I dati di origine vengono raccolti da diverse risorse, tra cui ministeri e dipartimenti, nonché da aziende pubbliche e private. Diversi pesi sono dati alle merci dal paniere, riflettendo l'importanza dei prodotti per l'economia indiana. La composizione del paniere viene rivista di volta in volta per riflettere l'effettiva struttura del consumo.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, in quanto le variazioni dei prezzi dei prodotti alimentari all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento della spesa dei consumatori, che può avere un impatto positivo sui tassi di cambio INR.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell'India - Prodotti Alimentari a/a (India Wholesale Price Index - Food y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
lug 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
mag 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
apr 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
mar 2025
1.57%
5.70%
3.38%
feb 2025
3.38%
6.63%
5.88%
gen 2025
5.88%
9.43%
8.47%
dic 2024
8.47%
5.48%
8.63%
nov 2024
8.63%
8.08%
13.54%
ott 2024
13.54%
6.44%
11.53%
set 2024
11.53%
6.33%
3.11%
ago 2024
3.11%
6.12%
3.45%
lug 2024
3.45%
8.54%
10.87%
giu 2024
10.87%
8.36%
9.82%
mag 2024
9.82%
5.94%
7.74%
apr 2024
7.74%
6.01%
6.88%
mar 2024
6.88%
6.10%
6.95%
feb 2024
6.95%
6.16%
6.85%
gen 2024
6.85%
4.78%
9.38%
dic 2023
9.38%
4.72%
8.18%
nov 2023
8.18%
8.99%
2.53%
ott 2023
2.53%
10.32%
3.35%
set 2023
3.35%
8.43%
10.60%
ago 2023
10.60%
20.21%
14.25%
lug 2023
14.25%
3.95%
1.32%
giu 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
mag 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
apr 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
mar 2023
2.32%
3.65%
3.81%
feb 2023
3.81%
7.11%
2.38%
gen 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
dic 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
nov 2022
1.07%
3.77%
8.33%
ott 2022
8.33%
9.22%
11.03%
set 2022
11.03%
11.64%
12.37%
ago 2022
12.37%
6.75%
10.77%
lug 2022
10.77%
17.74%
14.39%
giu 2022
14.39%
14.81%
12.34%
mag 2022
12.34%
8.10%
8.35%
apr 2022
8.35%
7.43%
8.06%
mar 2022
8.06%
4.52%
8.19%
feb 2022
8.19%
6.78%
10.33%
gen 2022
10.33%
11.19%
9.56%
dic 2021
9.56%
8.87%
4.88%
nov 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
ott 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
set 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
ago 2021
-1.29%
-1.46%
0.00%
lug 2021
0.00%
0.94%
3.09%
giu 2021
3.09%
3.84%
4.31%
