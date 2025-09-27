L'Indice dei Prezzi all'Ingrosso (WPI) Alimentare a/a misura le variazioni dei prezzi all'ingrosso per il paniere alimentare al consumo nel mese in questione rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice viene calcolato mensilmente per misurare l'inflazione alimentare.

L'indice viene calcolato in base al valore WPI cumulativo del gruppo alimentare nella sezione Produzione e del gruppo appropriato nella sezione Beni primari. Pertanto, è un indice derivato. Le componenti sono calcolate rispetto a un periodo di riferimento, attualmente fissato per il periodo 2011-2012.

L'indice si occupa dei prezzi effettivi pagati dagli acquirenti all'ingrosso durante la transazione. I dati di origine vengono raccolti da diverse risorse, tra cui ministeri e dipartimenti, nonché da aziende pubbliche e private. Diversi pesi sono dati alle merci dal paniere, riflettendo l'importanza dei prodotti per l'economia indiana. La composizione del paniere viene rivista di volta in volta per riflettere l'effettiva struttura del consumo.

L'indice è considerato un indicatore principale dell'inflazione al consumo, in quanto le variazioni dei prezzi dei prodotti alimentari all'ingrosso portano a variazioni dei prezzi al dettaglio ricevuti dai consumatori finali. Inoltre, varie agenzie possono utilizzare le informazioni sulle variazioni dei prezzi all'ingrosso per l'indicizzazione e la revisione dei pagamenti. L'aumento del valore dell'indice indica un aumento della spesa dei consumatori, che può avere un impatto positivo sui tassi di cambio INR.

Ultimi valori: