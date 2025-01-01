- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
Create
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.
|
bool Create(
Parametri
symbol
[in] Simbolo.
period
[in] Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).
tenkan_sen
[in] Periodo di TenkanSen.
kijun_sen
[in] Periodo di KijunSen.
senkou_span_b
[in] Periodo di SenkouSpanB.
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare l'indicatore.