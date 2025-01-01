DocumentazioneSezioni
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string           symbol,            // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // periodo
   int              tenkan_sen,        // periodo di TenkanSen
   int              kijun_sen,         // periodo di KijunSen
   int              senkou_span_b      // periodo di SenkouSpanB
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

tenkan_sen

[in] Periodo di TenkanSen.

kijun_sen

[in]  Periodo di KijunSen.

senkou_span_b

[in]  Periodo di SenkouSpanB.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.