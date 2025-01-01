ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標トレンド指標CiIchimoku 

CiIchimoku

CiIchimoku は 一目均衡表テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。

説明

CiIchimoku クラスは、一目均衡表指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。

宣言

  class CiIchimoku: public CIndicator

タイトル

  #include <Indicators\Trend.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

クラスメソッド

属性

 

TenkanSenPeriod

転換線の期間を返します。

KijunSenPeriod

基準線の期間を返します。

SenkouSpanBPeriod

先行スパン B の期間を返します。

作成メソッド

 

Create

指標を作成します。

データアクセスメソッド

 

TenkanSen

転換線のバッファ要素を返します。

KijunSen

基準線のバッファ要素を返します。

SenkouSpanA

先行スパン A 線のバッファ要素を返します。

SenkouSpanB

先行スパン B 線のバッファ要素を返します。

ChinkouSpan

遅行スパン線のバッファ要素を返します。

入出力

 

virtual Type

オブジェクトの型の識別子を返します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

クラスから継承されたメソッド CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription