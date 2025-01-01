- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
CiIchimoku
CiIchimoku は 一目均衡表テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiIchimoku クラスは、一目均衡表指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiIchimoku: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\Trend.mqh>
継承階層
CiIchimoku
クラスメソッド
属性
転換線の期間を返します。
基準線の期間を返します。
先行スパン B の期間を返します。
作成メソッド
指標を作成します。
データアクセスメソッド
転換線のバッファ要素を返します。
基準線のバッファ要素を返します。
先行スパン A 線のバッファ要素を返します。
先行スパン B 線のバッファ要素を返します。
遅行スパン線のバッファ要素を返します。
入出力
virtual Type
オブジェクトの型の識別子を返します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription