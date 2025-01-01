DocumentazioneSezioni
KijunSen

Restituisce l'elemento di buffer della linea KijunSen dall'indice specificato.

double  KijunSen(
   int  index      // indice
   )

Parametri

index

[in] Indice elemento buffer della linea KijunSen .

Valore di ritorno

L'elemento di buffer della linea KijunSen dell'indice specificato, o EMPTY_VALUE se non ci sono dati corretti.