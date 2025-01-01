MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori di TrendCiIchimokuKijunSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType KijunSen Restituisce l'elemento di buffer della linea KijunSen dall'indice specificato. double KijunSen( int index // indice ) Parametri index [in] Indice elemento buffer della linea KijunSen . Valore di ritorno L'elemento di buffer della linea KijunSen dell'indice specificato, o EMPTY_VALUE se non ci sono dati corretti. TenkanSen SenkouSpanA