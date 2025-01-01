MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori di TrendCiIchimokuTenkanSen TenkanSenPeriodKijunSenPeriodSenkouSpanBPeriodCreateTenkanSenKijunSenSenkouSpanASenkouSpanBChinkouSpanType TenkanSen Restituisce l'elemento di buffer della linea TenkanSen dall'indice specificato. double TenkanSen( int index // indice ) Parametri index [in] Indice elemento buffer della linea TenkanSen . Valore di ritorno L'elemento di buffer della linea TenkanSen dall'indice specificato, o EMPTY_VALUE se non ci sono dati corretti. Create KijunSen