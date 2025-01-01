DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori di TrendCiIchimokuSenkouSpanB 

SenkouSpanB

Restituisce l'elemento di buffer della linea SenkouSpanB dall'indice specificato.

double  SenkouSpanB(
   int  index      // indice
   )

Parametri

index

[in] Elemento buffer della linea SenkouSpanB (indice).

Valore di ritorno

L'elemento di buffer della linea SenkouSpanB dell'indice specificato, o EMPTY_VALUE se non ci sono dati corretti.