SenkouSpanB Restituisce l'elemento di buffer della linea SenkouSpanB dall'indice specificato. double SenkouSpanB( int index // indice ) Parametri index [in] Elemento buffer della linea SenkouSpanB (indice). Valore di ritorno L'elemento di buffer della linea SenkouSpanB dell'indice specificato, o EMPTY_VALUE se non ci sono dati corretti.