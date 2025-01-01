文档部分
MQL5参考标准程序库指标趋势指标CiIchimoku 

CiIchimoku

CiIchimoku 类旨在使用 Ichimoku Kinko Hyo 技术指标。

描述

CiIchimoku 类可供创建, 设置和访问 Ichimoku Kinko Hyo 指标的数据。

声明

   class CiIchimoku: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\Trend.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

类方法

属性

 

TenkanSenPeriod

返回 TenkanSen 周期

KijunSenPeriod

返回 KijunSen 周期

SenkouSpanBPeriod

返回 SenkouSpanB 周期

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

TenkanSen

返回 TenkanSen 线缓存区元素

KijunSen

返回 KijunSen 线缓存区元素

SenkouSpanA

返回 SenkouSpanA 线缓存区元素

SenkouSpanB

返回 SenkouSpanB 线缓存区元素

ChinkouSpan

返回 ChikouSpan 线缓存区元素

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription