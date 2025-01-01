- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
CiIchimoku
CiIchimoku 类旨在使用 Ichimoku Kinko Hyo 技术指标。
描述
CiIchimoku 类可供创建, 设置和访问 Ichimoku Kinko Hyo 指标的数据。
声明
|
class CiIchimoku: public CIndicator
标称库文件
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
继承体系
CiIchimoku
类方法
|
属性
|
|
返回 TenkanSen 周期
|
返回 KijunSen 周期
|
返回 SenkouSpanB 周期
|
创建方法
|
|
创建指标
|
数据访问方法
|
|
返回 TenkanSen 线缓存区元素
|
返回 KijunSen 线缓存区元素
|
返回 SenkouSpanA 线缓存区元素
|
返回 SenkouSpanB 线缓存区元素
|
返回 ChikouSpan 线缓存区元素
|
输入/输出
|
|
virtual Type
|
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription